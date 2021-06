Fey habría rechazado un personaje en una obra musical por culpa de Ninel Conde

CIUDAD DE MÉXICO.- El musical “Sie7e: Reinventando tus pecados” ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, luego de que se revelara que Ninel Conde sería una de las protagonistas, pero al parecer, nadie quiere trabajar con ella.

En su columna Sin Lisonja de este miércoles, Alex Kaffie aseguró que los productores del musical invitaron a Fey para que interpretara uno de los siete pecados capitales que se presentarán en la obra, pero al saber que “El Bombón Asesino”, supuestamente la cantante rechazó la invitación.

Fey le tiene repulsión a Ninel Conde. La invitaron a participar en Sie7e (un espectáculo cuyo estreno sucederá próximamente), ¡pero cuando supo que Ninel Conde sería su compañera dijo ‘no, no y no’! Sí, Fey recibió esa oferta de trabajo, sin embargo la rechazó por, repito, la aversión que siente por el 'Bombón Asesino'. ‘La señora y yo llevamos carreras muy distintas. No me interesa trabajar con ella"’ le contestó a las personas que la querían dentro del show”, escribió Kaffie.