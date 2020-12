“Fui corista de Alejandra Guzmán y Reyli Barba”: Samo

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantautor veracruzano Samo reveló que antes de ser famoso, fue corista de Alejandra Guzmán y Reyli Barba, a quienes respeta y admira desde entonces y quienes le abrieron las puertas en la industria de la música.

En una entrevista que el cantante le dio a Sergio Mayer en su programa de El Heraldo TV, Samuel Parra Cruz, mejor conocido como Samo, hizo varias revelaciones de su vida y de cómo es que luchó para poder llegar a probar las mieles del éxito.

Platicó que desde que él recuerde, la música la trae en la sangre, ya que sus padres cantaban y tocaban instrumentos musicales, por tal motivo, desde niño aprendió a tocar el piano y fue así como ingresó al concurso “Valores Juveniles” cuando era adolescente.

En uno de los concursos realizado en 1998 conoció a Mario Domm, quien también estuvo como participante, pero sus vidas se separaron y cada quien siguió su camino.

Samo destacó que diez años después, Alejandra Guzmán fue la primera artista que le dio la oportunidad y le pidió que trabajara con ella haciendo los coros para sus canciones y conciertos.

Alejandra Guzmán es una adorada. La verdad Alejandra, siempre que la veo siento es un amor muy especial. Es beso, beso, abrazo y abrazo y nos apapachamos mucho. Es juna mujer que me prestó el escenario, que estaba en los coros, pero me daba la oportunidad de: Canta, tú disfruta, sal… es una mujer que valoro muchísimo esa parte, pero he tenido la fortuna de conocerla más a fondo”, dijo.