Esta fue la reacción de Shakira ante fotografía de Gerard Piqué con Clara Chía

CIUDAD DE MÉXICO.- Shakira se encuentra en uno de sus mejores momentos de su carrera en especial desde el lanzamiento de su más reciente colaboración musical con Bizarrap, donde aprovechó para mandar fuertes indirectas a su exesposo Gerard Piqué y su actual pareja.

La supuesta “infidelidad” por parte de Gerard Piqué ha dado vuelta al mundo y ha sido señalado y protagonista de memes, debido que para mucho fanáticos de la colombiana él habría sido el “culpable” de su separación.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que Gerard Piqué publicó una fotografía con Clara Chia, lo que por fin confirmaría su relación, aunque recibió miles de comentarios y críticas se esperaba alguna reacción por parte de la cantante.



Por su parte Shakira lo único que hizo después de que el exfutbolista hiciera publica su relación, fue compartir una imagen donde reveló que su cuenta era verificada en alguna plataforma musical y tenia 71 millones de oyente.





La cantante colombiana Shakira ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo y ha ganado númerosos premios”.

Al parecer la intérprete de “Antología” sigue “facturando” como lo dijo en su canción, debido a que en la imagen se puede leer que se le ha reconocido por su larga trayectoria.



Por supuesto los usuarios reaccionaron e hicieron llegar sus comentarios mientras que otros reconocieron la belleza de Clara Chia: “el Twingo no está nada mal”, “Nunca vi a Piqué tan feliz”, “todo una leyenda eres”, son algunos de los que se pueden leer.

Aseguran que la mamá de Piqué “maltrataba” a Shakira



Ahora, en redes sociales circula un video donde se observa en la escena a Shakira, Piqué y la madre de este, Montserrat Bernabeu, quien luce enojada con su entonces nuera, al grado de que en un momento le indica que ya no hable y la toma del rostro. Esto ocurre ante los ojos de Gerard Piqué, quien no interviene para calmar la tensa situación.



Aunque se desconoce de cuándo es este video, se sabe que podría tratarse de una ocasión en la que Piqué fue premiado, y al parecer a su madre no le agradó el vestido que Shakira se había puesto para la ocasión.