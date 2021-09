Ale Capetillo se sincera sobre su situación sentimental

MÉXICO.- Durante este fin de semana la influencer, Ale Capetillo, decidió consentir a sus fans y hacer un videoblog donde respondió a cinco preguntas que se repetían bastante, entre las cuales destacó la incógnita de su situación sentimental.

Fue a través de su video titulado “preguntas jugosas” que la hija de Eduardo Capetillo reveló cuánto tiempo se quedará en España, cuántos tatuajes tiene y la pregunta que más le hacen sus seguidores, si tiene novio o no. “Les dije que iba a responder cinco preguntas jugosas, las que más se repitieran, las que más se preguntaron, y que iba a ser totalmente honesta”, expresó al inicio de su clip.

Primero, la youtuber habló sobre los tatuajes que tiene, y confesó que no quería hablar mucho sobre el tema en sus redes sociales porque conoce que muchas personas están en contra de eso, sin embargo, durante unas vacaciones que pasó en Madrid junto a su hermana Ana Pau, ambas se realizaron un match tattoo para “recordar toda su vida”. En el caso de Ale, se hizo una luna en la mano izquierda.

Sobre su estadía en España, la influencer comentó que además de estudiar allá también continuaría trabajando, por lo que desconoce cuánto tiempo más permanecerá en Madrid. Aunque, lo que llega a preocuparle, es encontrar el tiempo para estudiar, trabajar, cuidar de su perro, crear contenido y grabar, “pero de que se puede, se puede, en esta vida todo se puede”, dijo con optimismo.

Pero la respuesta que todos esperaban escuchar era sobre su situación sentimental, y es que Ale Capetillo siempre ha sido bastante reservada sobre estos temas, por lo que sus seguidores constantemente se cuestionaban si tenía novio o no.

“¡La pregunta más esperada ha llegado!”, resaltó casi al final de su video para dejar “lo mejor” casi al finalizar el vlog, donde la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo reveló que actualmente se encuentra soltera, ya que no le gusta forzar las relaciones y esperará pacientemente hasta encontrar a su hombre indicado.

Además, la joven resaltó que de momento está muy enfocada en acomodarse en su nueva vida en Madrid, aunque en ocasiones sí quisiera tener alguna pareja: “Sí hay un momento que en el que sí digo: 'por qué yo ya sé qué es estar en una relación', es bonito y es padre enamorarse y es padre el sentimiento”, explicó.

Sin embargo, aunque a veces quisiera tener un novio, Ale prefiere disfrutar las etapas de su vida y confía plenamente en que luego el momento llegará cuando le toque enamorarse, pero de momento disfruta estar soltera, pues asegura sentir que hay mucho en su vida.

Para nada estoy cerrada en tener un novio, no me gusta entrar en una relación si no puedo dar mi 100, o sea, no me gusta entrarle a nada si no puedo dar mi 100, me frustra. Yo sé que va a haber gente que me diga: ‘Ale no puedes exigirte tanto, no en todo puedes dar tu 100’, pero, yo trato y sé que, ahorita, no podría dar mucho de mí en una relación, mucha de mi energía está enfocanda en el trabajo, en la universidad, necesito aprender a vivir sola, necesito un balance y todavía no lo encuentro”, dijo sobre la situación.