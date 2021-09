Hija de Eduardo Capetillo sufre terrible accidente en su cara

ESPAÑA.- Ale Capetillo hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo ha logrado destacar en redes sociales con su carisma y por ser inspiración para sus seguidores a la hora de elegir sus ‘oufits’ en su vida diaria.

Sin embargo la ‘influencer’ se ha encargado de compartir parte de su vida personal y hasta sus proyectos profesionales, sobre todo ahora que se encuentra fuera del país y lejos de sus seres queridos.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram la también modelo publicó en sus historias como van las heridas de su cara, después de haberse quemado con aceite de cocina, lo que le ocasionó que se llegara a descarapelar su piel.

Me siguen saliendo ampollas, tras ampollas, por el aceita que me cayó, ya me salió otra aca, y aquí abajo que segura se poncho en la noche”, comentó Alejandra.