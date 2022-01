Aislinn Derbez prueba su resistencia al dolor con terapia en Costa Rica

MÉXICO.- Hace algunos días, Aislinn Derbez publicó una serie de fotografías de su viaje a Costa Rica en el que se encuentra acompañada de su hermana Michelle Aguilera. Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz confesó que no se sentía bien por lo que llamó a su hermana y le propuso viajar juntas para rodearse de naturaleza, a lo que ella rápidamente aceptó.

“Mi hermana es una gran compañera de viaje… Hace unos días le hablé y le dije: ‘no me siento bien, necesito naturaleza, a kai le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola… mmm ¿si me voy a costa rica mañana vienes conmigo?’… ella namás me dice ‘a ver dame 5 min’… ‘ok voy’. (Siempre me dice que vivo al límite pero me acompaña)”, escribió Aislinn en su cuenta.

En las imágenes de la publicación aparece con Michelle mientras ambas realizan diferentes actividades al aire libre, como ir a la playa o pasear en moto. Luego de su comentario, muchos de sus fans le expresaron su preocupación y la cuestionaron sobre qué es lo que la tiene tan desanimada.

Sobre esto, Aislinn no ha hecho ningún tipo de declaraciones; sin embargo, compartió una de las actividades que práctico en Costa Rica relacionadas con la espiritualidad por la que siempre ha demostrado interés. La actriz probó sus propios límites y aguantó 10 minutos en una bañera con agua helada. “Estamos demasiado orgullosas de ella. El drama y la fortaleza la caracterizan”, escribió su hermana en las fotografías que subió a su perfil.

Enfrenta el dolor y el frío

“La que tenía pánico y estaba teniendo un colapso nervioso aguantó 10 minutos”, agregó Michelle, haciendo énfasis en lo orgullosa que estaba de la valentía de su hermana, quien enfrentó, como ella misma dijo, dos de las cosas que no soporta: "el dolor físico y el frío".

Aislinn Derbez aprovechó para quitarse las malas vibras y la negatividad con un ritual que consiste en meter el cuerpo durante varios minutos en agua con hielo ��♂️��♂️��♂️ #sectas #Pseudociencias #NewAge #AislinnDerbez pic.twitter.com/yfxv9d93Su — Pablo G. Salum (@LEYANTISECTAS) January 25, 2022

A pesar de que muchos fans de la actriz aplaudieron su valor y su preocupación por el autocuidado, hubo algunos usuarios en redes sociales que la criticaron por creer en una técnica considerada inútil. En más de una ocasión, Aislinn ha recibido burlas por sus creencias espirituales y han llegado a llamarla "whitexican".