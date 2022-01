Eugenio Derbez se inspiró en Alessandra Rosaldo para el personaje de Federica P. Luche

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez se ha destacado en el mundo de la televisión y cine, gracias a sus distintos trabajos en los que ha demostrado ser uno de los comediantes más importantes de México.

Hace unas horas el también productor fue el invitado especial, en el programa de YouTube de Yordi Rosado, donde habló un poco de su trayectoria artística y de aquellas experiencias que lo cambiaron en su vida personal.

En un inicio el conductor le preguntó a Eugenio en quien se habría inspirado para el personaje de Federica P. Luche este reveló que aunque el programa ya existía, antes de conocer a Alessandra Rosaldo, aun así fue una gran inspiración para los siguientes programas.

Derbez confesó que la última temporada de ‘La Familia P.Lcuhe’ en su mayoría, mostró la relación que mantenía, con su ahora esposa, inesperadamente a partir de ahí el programa tuvo un boom muy notorio.

Me acuerdo que una vez me pasó yo tenía que trabajar y cosas que hacer y me salió con que había una comida con su papá, pero le dije tengo mucho que estudiar” dijo el actor.