¿Aislinn Derbez dejará las redes sociales?

ESTADOS UNIDOS.- Aislinn Derbez se ha caracterizado por su larga trayectoria como actriz, pero desde su separación con Mauricio Ochmann en más de una ocasión ha estado en vuelta en controversia.

Sin embargo la actriz se ha abierto un poco más con sus seguidores por medio de su podcast ‘La Magia del Caos’ el cual toca temas emocionales de distintos temas de la vida, es por eso que ha tenido tanto éxito con elpúblico.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Aislinn publicó una fotografía en blanco y negro, en el que utilizó una tirahueso acompañado de unos jeans y su cabello totalmente suelto.

La hija mayor de Eugenio Derbez aprovechó para confesar a sus fanáticos que no ha tenido motivación para volver a navegar en redes sociales y al mismo tiempo eso le ha ayudado a sentirse mejor.

Desde que terminó el año he sentido pocas ganas de entrar a redes sociales. Y se ha sentido bien. Ha sido un inicio de año muy particular más sensible de lo norma y con muchas ganas de parar” fue parte de lo que escribió la artista.