¿Aislinn Derbez pasa momentos difíciles?

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez se ha destacado en el mundo de la actuación gracias a su trabajo, pero no cabe que después de su ruptura amorosa con Mauricio Ochmann ha estado en vuelta en distintas polémicas.

Actualmente la artista se ha caracterizado por ser mucho más abierta con su vida personal y es que por medio de su podcast ‘La Magia del Caos’ ha revelado como ha vivido emocionalmente y mentalmente distintas etapas de su vida.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que hace unas horas Aislinn dio a conocer algunas imágenes del viaje que realizó a lado de su hermana, Michelle Aguilera con quien se fue a Costa Rica.

En las fotografías aparece la actriz a lado de su hermana, disfrutando de la playa y de distintos paisajes que contemplaron durante su estancia, además llegaron a compartir las actividades que realizaron para “conectar”.

Sin embargo lo que llamó la atención de sus fanáticos, fue que Aislinn durante un mensaje muy emotivo que le dedicó a su hermana, reveló que habría decidido realizar este viaje, debido a que no se sentía bien y no quería estar sola.

Mi hermana es una gran compañera de viaje.Hace unos días le hablé y le dije: -no me siento bien, necesito naturaleza, a kai le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola… mmm si me voy a costa rica mañana vienes conmigo?…ella namas me dice “a ver dame 5min”… “ok voy” ” escribió la actriz.