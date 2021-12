¿Cómo se llevan los Derbez con el novio de Aislin?

MÉXICO.- La familia Derbez se reunió para pasar juntos los últimos días del 2021 y, esta vez, la hija mayor de Eugenio Derbez invitó a su novio el creador de contenido, Jonathan Kubben, quien pasó las fiestas junto a sus cuñados y su suegro.

Fue a través de cuenta de Instagram donde Aislinn Derbez compartió fotografías de los íntimos momentos junto a su familia y en ellas se puede ver que aparece su nueva pareja. Por medio de sus historias publicó un video de su hermana menor, Aitana y su única hija, Kailani Ochmann tocando el piano de su abuela, Silvia Derbez.

Después, Aislinn pasó a grabar a sus hermanos que estaba jugando un partido de Tenis junto a Jonathan Kubben. En el video se puede ver que el novio de Aislinn se lleva muy bien con los hermanos de la actriz, pues aparecen riéndose y divirtiéndose.

Asimismo, en otras historias se puede ver que al juego se suma, Eugenio Derbez quién hace equipo con Jonathan Kubben en contra de sus dos hijos: “Por fin se aparecieron todos estos labregones”, escribió Aislinn sobre el momento familiar.

Más adelante, Jonathan Kubben y Vadhir Derbez se enfrentaron en un juego de ajedrez, donde se pudo ver que el segundo hijo de Eugenio Derbez tuvo complicaciones con sus movimientos: “No, sí sabe, yo pensé que le iba a tener que enseñar, pero sí sabe”, explicó el creador de contenido.

Finalmente, Aislinn grabó a Kubben muy sonriente y le preguntó a su hermano quién había sido el ganador de la partida de ajedrez: “¿Quién gano?”, preguntó la actriz mexicana. “Ya me voy, así no se vale. Ya no me cayó bien lo que sea como le llames a este güey”, contestó Vadhir Derbez en tono de broma, ante lo que Jonathan soltó carcajadas.

Aislinn y Jonathan

Cabe recordar que el pasado 1 de diciembre por medio de su cuenta de Instagram la actriz publicó una fotografía en la que aparece con su galán y escribió un extenso mensaje sobre lo feliz que se encuentra a su lado.

"Este hombre maravilloso me pone así de feliz como en la foto…Y qué creeeen? Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda con él", se lee en la publicación.