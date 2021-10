Adele revela fragmento de su próxima canción "Easy On Me"

REINO UNIDO.- Tras seis años alejada de la música, ahora la cantante británica anuncia el lanzamiento de su nuevo disco '30', y aunque ya había varios rumores en redes sociales sobre un posible proyecto musical, hace pocos días que los seguidores de la artista pudieron confirmar que Adele está de vuelta.

Para promocionar su regreso, la intérprete de "Someone Like You" hizo un video En Vivo desde su cuenta personal de Instagram en el que sorprendió a sus millones de fans con un pequeño fragmento de su nuevo tema, el cual saldrá el próximo 15 de octubre.

Fue durante el pasado sábado que Adele hizo un directo desde Instagram y parece ser que a la cantante no le preocupó meterse en problemas con sus mánagers al reproducir un fragmento de "Easy On My". A pesar de que hayan sido tan solo unos segundos, sus seguidores sintieron que fue suficiente para comprobar que la próxima canción sería un gran exito que le encantará a todos.

Adele has played a little bit of her new single #EasyOnMe on Live. pic.twitter.com/yDWUIYKoFv — Adele Daily ³⁰ (@adeledailynet) October 9, 2021

Primero, la intérprete de "Hello" compartió un adelanto sin audio de lo que podría ser el videoclip de este tema. Se trata de una serie de imágenes en blanco y negro donde Adele coloca un cassette en la radio del automóvil mientras mira al espejo retrovisor con su intensa mirada que la caracteriza.

Con este video de tan solo 20 segundos, la artista logró causar revuelo en las redes sociales y su nombre se convirtió en tendencia, y es que todos sus fans expresaron su emoción por escuchar su regreso musical.