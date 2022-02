Actor que ofició la boda falsa de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo cuenta su versión de la historia

MÉXICO.- Luego de su entrevista con Yordi Rosado el pasado 23 de enero, Eugenio Derbez ha revivido el tema de su supuesta boda falsa con Victoria Ruffo. Luego de que el actor contara su versión de la historia, tanto Ruffo como otras figuras del medio han salido a decir que Derbez solo está narrando el episodio desde su parte.

Aunque Ruffo no ha querido hacer declaraciones al respecto, Marcial Casale, el actor que se disfrazó de sacerdote para celebrar la boda falsa entre Victoria y Eugenio hace 30 años, defendió al comediante, negado que se haya tratado de un engaño malintencionado.

En un encuentro con la prensa, Casale quiso asumir una postura de imparcialidad asegurando que cada uno pudo haber interpretado de forma distinto lo que pasó. Sin embargo, terminó respaldando la versión de Eugenio, asegurando que tal como lo narró con Yordi, sucedió la supuesta boda.

“Tiene su versión Victoria y tiene su versión Eugenio. Nada más te puedo decir que, tal cual como lo platicó Eugenio con Yorid, así sucedió. De lo que pensó Victoria, yo no voy a opinar (...) Yo lo único que te puedo confirmar es que sí, salió del camerino del show. Eugenio dijo: ‘Quiero darle los anillos de una forma especial a Victoria’, yo no sé si Victoria sabía o no sabía”, comentó.

Después agregó que el lugar en el que se llevó a cabo la boda no contaba con los elementos suficientes como para hacerlo pasar por una iglesia o por un lugar en el que pudiera celebrarse una ceremonia de forma seria. Además, señaló que tanto Victoria como él no estaban vestidos de forma convincente, pues a ella le ajustaron el vestido con cinta y él estaba disfrazado de sacerdote.

“Es más que obvio, si tú llegas y te ponen un traje de novia y te lo amarran con masking tape, en un lugar, que esto es bien importante, un lugar que no es santificado no sirve para casarse por la iglesia, lo tenemos todos claro”, dijo. “No hubo ostia, no hubo consagración, no hubo agua bendita, no hubo lazo, no hubo firma, no hubo pláticas prematrimoniales”, concluyó el actor.

¿Qué contó Eugenio?

Cabe recordar, que según lo narrado por Eugenio, Victoria quedó embarazada a los pocos días que ambos iniciaron su relación por lo que decidieron vivir juntos y decirle a la prensa que estaban casados. Esto con el fin de que Ruffo no fuera juzgada por su embarazo fuera del matrimonio.

Como una forma de concretar la farsa de la boda, Eugenio compró anillos matrimoniales y sorprendió a Victoria con una celebración en la que fingieron casarse. Aunque se trató de una broma, este episodio tomó relevancia después, cuando fue usado contra Derbez, por parte de Ruffo, para demandarlo por daño moral y quitarle la patria potestad de su hijo.

Famosas como Maribel Guardia han asegurado que Victoria tuvo sus razones para usar esta estrategia y que Derbez no está contando el rumbo que tomó la relación más adelante. "Sería bueno que ya no hablen de Victoria, qué necesidad”, comentó Maribel en un encuentro con la prensa.