José Eduardo Derbez no quiere hablar sobre diferencias entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

Ciudad de México.- José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo manifestó su descontento con la prensa tras la insistencia con los cuestionamientos acerca del matrimonio de sus padres.

Aunque en ocasiones anteriores bromeaba con el tema, esta vez José Eduardo señaló que no le interesaba hablar respecto al tema de las diferencias que existían entre los artistas que le dieron la vida.

Yo sí opino que ya es un tema que no se debería de tocar, ya fueron muchos años, entonces… pero pues les sigue gustando ¿no?, y les sigue dando de qué hablar, sin bronca yo creo que unos diez añitos más todavía le cuelga a este chisme... Mi papá creo pidió que buscaran a testigos y no sé qué tanto, se pusieron a buscar los testigos, pero ya no sé qué vaya a salir peor, o que salga peor o mejor, entonces ¡ya qué!”

Manifestó el artista

Orgulloso de su papá

Por otro lado, se dijo estar orgulloso de que su padre hubiese sido nominado al Oscar por su proyecto de CODA. “Felices, todos estamos muy contentos por ese premio, por ese logro, bueno por esa nominación ¿verdad?, felices, realmente toda la familia estamos contentos, y siempre lo hemos felicitado y aplaudido todos sus logros”.

Durante su paso por la alfombra de la obra ‘José El Soñador’, el hijo de Eugenio Derbez también reveló porqué decidió pintar sus uñas de color negro.

“Fue una cosa que decidimos hacer mi novia y yo, así de locura, pero ya me las voy a quitar, no sé cómo pueden traer las mujeres esta fregadera, es una ch$$%&, o sea, ya me estresan, lo único que me ha ayudado es que no me las muerdo, pero lo demás es una ch&%$, agarras el teléfono y parece que le picas, no, no”, declaró.

Por último, José Eduardo Derbez negó la posibilidad de bailar con su madre ahora que la actriz ya abrió su cuenta en la plataforma TikTok y ha causado gran impacto con sus bailes junto a otras colegas. “De mi parte siempre se ha sabido que no se bailar ni mad#%&, entonces… y que mi mamá creo que tampoco, pero el chiste es burlarnos y divertirnos y reírnos”.