Victoria Ruffo a punto de caerse por intentar "perrear hasta el suelo"

MÉXICO.- En los tiempos libres del rodaje de Corona de lágrimas 2, Victoria Ruffo ha encontrado un nuevo pasatiempo, hacer bailes en Tiktok con sus compañeras del elenco. Lo que inició como una pequeña diversión se ha convertido en una nueva faceta de la actriz, pues ya acumula más de un millón de seguidores en la plataforma de videos cortos.

En los clips compartidos por Ruffo se puede ver a África Zavala, Raquel Garza y Maribel Guardia bailando algunos de los trends más conocidos, no siempre con la mejor coordinación, pero sí con muchas risas. Algo que ha llamado la atención de los fans es que Ruffo pone todo su esfuerzo en los bailes aunque no siempre consigue dar con los pasos correctos.

La actriz se ha ganado el cariño de los internautas por su estilo de baile único. En un reciente video se puede ver a Victoria uniéndose a la tendencia Drop Challenge, que consiste en hacer una sentadilla lentamente al ritmo de la música. La idea es llegar tan abajo como se pueda sosteniéndose solo con sus rodillas y pies. Este paso es similar a algunos muy comunes en el reguetón, cuyo estilo de baile se conoce como “perreo”.

“Intentando hacer el #dropchallenge #grabando #coronadelagrimas2″, escribió la actriz en el clip donde aparece con sus compañeras de filmación además de Mane de la Parra, quien esta vez se unió al baile.

Victoria Ruffo "perrea" junto África Zavala pic.twitter.com/4tPSlPgMX3 — Lo + viral (@VideosVirales69) February 22, 2022

En el video, que recopila varios intentos, se puede ver que la actriz de La Madrastra tuvo algunas dificultades para llegar hasta el suelo, pues estuvo a punto de caerse y se vio en la necesidad de ser sostenida por uno de sus colegas. Además, Ruffo estaba usando tacones, lo que elevó la dificultad de mantener el equilibrio.

Por su esfuerzo, la actriz recibió mucho apoyo y halagos de sus fans, quienes no dejan de llamarla la nueva “reina de TikTok”. “@victoria_ruffo no puedo contigo!!!! eres la mejor!”; “La queen me representa”, “La pobre de Victoria está igual que yo, si lo hago ya no me puedo levantar” y “A Victoria Ruffo no se le habla, se le reza. ¡Dios de mi vida, qué belleza de mujer!” son algunos de los comentarios en redes sociales.

Victoria Ruffo supera el millón de seguidores en TikTok

Fue este martes 22 de febrero que Ruffo celebró haber superado el millón de seguidores en TikTok y, como no podía ser de otra forma, quiso festejar con un gracioso baile. La actriz ha conectado de una forma muy especial con el público, pues muchos se identifican con sus habilidades en la danza.

Fue por petición de sus fans que Victoria decidió unirse a la plataforma, pues muchos le solicitaron que creara su propia cuenta luego de que Maribel Guardia compartiera los videos bailando con ella.

"Victoria es un crack, ahorita es la top, top, top en TikTok, está muy divertido, la verdad es que está muy chistoso porque está haciendo tiktoks con África y con todos, pero era muy divertido porque a la única que veías era a Victoria ¿no les pasaba?, o sea, veías el TikTok y había muchísima gente, es que tiene una… no sé, ustedes la conocen, tiene una energía y una característica muy natural, que la verdad es que simplemente con que sonría te gana, la quiero muchísimo” dijo Geraldine Bazán sobre su compañera.