AB Quintanilla se reencontró con Jennifer López

CORPUS CHRISTI, Texas.- AB Quintanilla, hermano mayor de Selena, tuvo un emotivo reencuentro con Jennifer López, a más de 24 años de haberse estrenado la película biográfica de “La Reina del Tex-Mex”.

Fue el 30 de abril de 1997 cuando por primera vez los fans de Selena Quintanilla pudieron ver más a fondo cómo fue la vida de la cantante méxicoestadounidense que fue asesinada a los 23 años de edad, por su asistente y amiga, Yolanda Saldívar, el 31 de marzo de 1995.

El personaje de Selena lo realizó Jennifer López, quien en ese entonces ya ha había realizado apariciones en muy pocas producciones, pero cobró fama internacional al personificar a uno de los íconos de la música latina.

El martes pasado, quien también formó parte de la banda “Selena y Los Dinos”, junto con sus dos hermanas, compartió con sus seguidores un video donde se puede ver que tuvo un pequeño reencuentro con Jennifer López.

El clip está musicalizado con el tema de la actual pareja de Ben Affleck, “If You Had My Love” y en la ubicación indica que ambos artistas están en Corpus Christi, Texas, ciudad natal de Selena y sus hermanos.

Aunque no se supo de qué se trataba la conversación entre JLo y AB, el reencuentro seguramente removió sentimientos, en especial para el hermano de Selena, quien tuvo de frente a la mujer que la interpretó en el filme sobre su vida y de quien tiene un gran parecido físico.



Jennifer López lleva en su corazón a Selena

A raíz de su actuación en “Selena”, Jennifer López incursionó en la música y logró construir so propio estilo e imagen, ya que su música pop-dance, es un género distinto al que tenía Selena Quintanilla, quien antes de morir tenía planes de explorar nuevos géneros musicales.

Incluso, grabó algunos temas en inglés, su lengua natal, a pesar de que se dio a conocer por interpretar temas en español, pero no logró “despegar” del todo en el género pop y balada, ya que dichos temas fueron lanzados al mercado después de que había fallecido.

Jennifer López sí pudo cumplir el seño que tenía Selena y ha sido reconocida por su música, además de su exitosa carrera en Hollywood, lo que la ha llevado a ganar múltiples premios.

En la entrega de los “Premios Billboard 2015”, la cantante, de 52 años, realizó un homenaje a la artista que le ayudó a alcanzar la fama e interpretó un popurrí de las canciones más icónicas de Selena: “Como la Flor”, “Bidi Bidi Bom Bom”, “Amor Prohibido”, “I Could Fall In Love” y “No Me Queda Más”.

Al final de la presentación aparecieron en el escenario Abraham Quintanilla (padre), AB Quintanilla (hijo), Suzette Quintanilla y Christopher Pérez, viudo de Selena.

En una entrevista que Jennifer López otorgó previo al estreno de la bioserie de Selena, en Netflix, la actriz recordó con nostalgia a Selena y habló sobre el significado de la cantante en su vida.

Interpretar a Selena fue trascendental en mi carrera, así que me emocionó mucho ver el trailer de la serie y saber de la serie. Así que es una buenísima forma de que las nuevas generaciones conozcan de Selena. Amo a Selena, es una gran parte de mi vida y de mi carrera”, expresó López.

La serie de Selena se estrenó el 4 de diciembre de 2020, por la plataforma Netflix y hasta el momento cuenta con dos temporadas.