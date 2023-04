Roberto Palazuelos se lanza contra viuda de Andrés García; asegura no es la legítima esposa

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos arremetió contra la viuda de Andrés García, Margarita Portillo, luego de que ella opinará en su contra en el velorio.

Por su parte, Palazuelos no se quedó callado, y mientras charlaba con los medios de comunicación, entre ellos Venga la Alegría, decidió lanzar una contundente advertencia, a la que fuera última pareja sentimental de García.

No vaya Margarita también quitarle eso a Sandy (madre de Andrés Jr. y Leonardo García), porque entonces sí me va a conocer. Existen unas sesiones que hizo en vida de sus predios ejidales en Pie de la Cuesta, pero Margarita tiene que tener cuidado de no quererse pasar de lista con Sandy porque entonces sí me voy a ir encima”

sentenció Roberto.

Palazuelos asegura que Margarita no estaba casada con Andrés

Asimismo, el artista dejó entrever que Margarita no era la esposa real de Andrés García. “Yo le advertí que no se podía casar, porque ya estaba casado, el legítimo matrimonio de Andrés es el de Sandy Vale, porque nunca se divorció de ella”, manifestó.

Finalmente, Roberto Palazuelos lamentó no haber podido hacer las paces con el protagonista de Pedro Navajas antes de su muerte. “Debimos haber tenido menos orgullo, debimos haber entendido que por ejemplo la vez que don Andrés salió diciendo que me retaba a un duelo, ese ya no era Andrés, ya su mente ya no estaba bien”, expresó.