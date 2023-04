Cumplen a Andrés García su última voluntad en Acapulco gracias a Margarita Portillo

ACAPULCO, Guerrero.- Entre coronas de flores, familia y amigos es como se está llevando a cabo este miércoles el velorio del primer actor dominico-mexicano Andrés García tras darse a conocer su fallecimiento el día de ayer, en casa de su esposa Margarita Portillo en la ciudad costera de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, lugar donde radicó durante sus últimos años de vida.

Mi esposo ya estaba muy debilitado, debido a su enfermedad ya no podía digerir mucho, entonces me pedía de comer 20 cosas al día y se le preparaban pero comía un bocadito o dos”, dijo Margarita Portillo a la prensa.

Su esposa pudo cumplir la última voluntad del primer actor ya que él quería que el día que falleciera fuera ella quien le agarrara la mano para poder dejar este plano terrenal.

Según habían informado medios locales en los últimos meses la relación que mantenía con sus hijos no era buena. También se detalló que su testamento fue cambiado meses antes, dejándolos fuera de este, y siendo su esposa y otros familiares los beneficiarios de sus bienes materiales entre ellos Paraíso I, su mansión en Acapulco.

También quien estuvo ausente por conflictos fue Roberto Palazuelos, el cual solo escribió una publicación en sus redes sociales despidiéndose del actor.

Palazuelos se alejó solito, por su propia boca y las mentiras, no he visto (las publicaciones) más que una cosa que me enseñaron ayer por la noche, pero eso les muestra la clase de ser humano que es y la clase de mentiroso”, enfatizó Portillo.