Habría polémica por derechos de la serie biográfica de Andrés García

Ciudad de México.- Dos productores estarían peleando los derechos de la serie biográfica de Andrés García tras morir a sus 81 años de edad.

La primera en levantar la mano fue la productora Yolanda Garza, amiga de Margarita Portillo, viuda de Andrés, quien aseguró en entrevista para el programa Ventaneando que ella tiene todos los derechos para llevar a cabo el esperado proyecto.

La bioserie se va a hacer, estamos en stand by, voy a parar un ratito, y yo pienso que en, no sé, un mes, empezaremos a continuar, es una de sus voluntades”

dijo Garza luego de confesar que se encontraba en shock por el deceso del protagonista de Pedro Navajas.

Derechos de autor

Sin embargo, al mencionarle que Rodrigo Vidal también contaba con los derechos para realizar una serie sobre la vida de don Andrés, Yolanda inmediatamente replicó: “No, no está autorizada, ninguna serie que no tenga la firma de Andrés no está autorizada, yo tengo la firma, tengo el video donde me está cediendo los derechos”.

Asimismo, la productora destacó que ya tenía tiempo trabajando con el histrión. “Esto de la serie no es de ahorita, ni cuando él se enfermó, lo íbamos a hacer antes de la pandemia, inclusive él iba a dirigir y yo la iba a producir”.

Además, Yolanda confesó que García rechazó la idea de que un reconocido galán de telenovelas lo personificara. “En ese tiempo yo le dije ‘¿qué te parece William Levy?’ y en un principio me dijo que no, dijo ‘no, no, te tienes que poner a buscar alguien que tenga una sonrisa como la mía. Ponte a buscar, ponte a trabajar’. (Hasta ahora) no tengo al actor principal”.

Asistió al funeral

Por su parte, Rodrigo Vidal, quién también se hizo presente en el funeral de don Andrés, recordó la gran correspondencia que mantuvo en vida con el querido artista.

“Una relación con él de muchos años, una relación muy profunda, con él, con su familia, en Miami representé a su hijo Andrés por muchos años en la agencia, representamos actualmente a Leonardo, entonces pues no podía faltar en estar hoy aquí con Andrés”, declaró.

Sin embargo, al tocar el tema de la bioserie, Vidal comentó: “No, no hay nada de eso, se quedó por cuestiones personales en una pausa, no continuamos, lo que me importa es estar aquí con la familia y con Andrés, lo importante es despedir a Andrés como se merece”.