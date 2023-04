Andrés García no quiso que William Levy lo interpretara en su bioserie

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés García, quien fue considerado uno de los galanes más reconocidos de México, falleció el pasado el pasado miércoles a los 81 años de edad.

Tras su muerte, el público se ha preguntado si se realizará la bioserie que el actor había revelado que le gustaría hacer. Fue en el 2017 cuando el famoso dijo que tenía muchas cosas interesantes que contar, y no sólo sobre su relación con las mujeres, aunque incluso era mucho más interesante que la de Luis Miguel.

En ese entonces señaló que quien podría interpretarlo sería el cubano William Levy, pues además de que creía que se parecía mucho a él de joven, habían trabajado juntos, pero lo que no le convencía era su acento: “Él tiene una manera de hablar donde se le nota mucho sus raíces”.

¿Qué pasó con el proyecto?

Tras esto, fue en 2022 cuando el originario de República Dominicana contó que él pondría el dinero para producir el proyecto y además lo dirigiría, sin embargo, su salud era el único impedimento.

De acuerdo con People, Andrés cedió los derechos de la producción a Yolanda Garza, quien era una de sus grandes amigas de la infancia.

La mujer habló en De primera mano y contó que al final ya no quería a Levy para el papel. “En primer lugar, me decía 'no te adelantes; tenemos que hacer un casting muy especial. Tienes que checar que el actor que vaya a hacer mi personaje, olvídate que sea guapo, debe tener la misma sonrisa que tenga yo".

Garza explicó que para ella, el actor perfecto era su hijo Leonardo, pero García se negó a involucrar a alguien de su familia en la producción porque no quería tener problemas.

Sobre la serie, explicó que el proyecto concluyó con las narraciones de Andrés y se hará un casting para encontrar el tipo de galán que él quería.