Hijo del difunto Andrés García fue al funeral de su padre, a pesar de las diferencias

Ciudad de México.- Pese a los rumores de que no asistiría, Leonardo García se presentó en el funeral de su padre, Andrés García, a pesar de las diferencias que tuvieron en vida.

El actor y empresario llegó acompañado de su madre, Sandra Vale, quien procreó dos hijos con el intérprete de Pedro Navajas, y antes de entrar a ver los restos de su padre, habló con los medios de comunicación sobre la lamentable noticia.

Llegué el día de ayer justamente para verlo, pero se me adelantó, se me adelantó, yo salí muy temprano el día de ayer, y venía yo directo para acá y luego me habló mi tía Rosita y me dio la noticia. Entonces ya me quedé yo en mi casa, y esperé para venir aquí y despedirme de él como se debe”

explicó Leonardo.

No le sorprendió la noticia

Con relación a si le sorprendió la triste noticia, el que también fuera galán de telenovelas explicó: “no, obviamente ya lo veíamos venir desde hace algunos años, la verdad, yo creo que fue lo mejor porque el último año ya estaba sufriendo mucho, ya la estaba pasando muy mal y me llegaba a decir que él ya se quería ir”.

Asimismo, Leonardo García aseguró que por el mal estado de salud de don Andrés le fue imposible hablar con él por teléfono para despedirse antes de su muerte. “Es que ya no podía hablar con él, pero le mandé a dar unos mensajes y se los dieron”, declaró.

¿Lamenta no despedirse?

Ante el cuestionamiento directo de si lamentaba no haberse podido despedir, el empresario manifestó: “Pues él… de alguna forma estamos conectados y él sabe que se fue en paz y yo también estoy en paz […] Él lo sabe muy bien, nos quisimos mucho y me da gusto que ya haya descansado porque la verdad él ya estaba sufriendo demasiado. Él me decía algunos meses atrás ‘yo ya me quiero ir’”.

Sobre lo que sentía por el hombre que le dio la vida, Leo manifestó: “El amor siempre existió, él era de carácter fuerte, yo también, pero el amor siempre estuvo, está y seguirá”

Finalmente, Leonardo García aclaró el motivo por el que su hermano no ha acudido al velorio para darle el último adiós a su padre.