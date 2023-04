Hijo de la viuda de Andrés García declara que: “Fue el mejor padre que pude haber tenido”

Ciudad de México.- El hijo de la viuda, Margarita Portillo, habló sobre el fallecido esposo de su mamá, Andrés García, quien murió el martes 4 de abril.

A diferencia de los hijos biológicos del histrión, que no pudieron reencontrarse con Andrés antes de su deceso, López Portillo contó cómo se despidió del legendario actor al que considera su padre en entrevista para el programa Ventaneando.

Afortunadamente, sí tuve la oportunidad, mi mamá me lo pasó por teléfono cuando me avisó que estaba grave, me lo pasó por teléfono, estaba él consciente, me escuchó, me quiso decir unas palabras, e inmediatamente de ahí, literal con la ropa que tenía agarré carretera y me fui al aeropuerto a tomar el avión más rápido y hacer toda una viacrucis, porque en estas temporadas, llegué aquí como a las 5:30 de la mañana y tuve la oportunidad de estar con él desde la madrugada hasta las 3 de la tarde que se nos fue”

relató.

Relación con Andrés

Al respecto de la relación que mantenía con el protagonista de Pedro Navajas, el hijo de Margarita Portillo aseguró sentirse afortunado por todo lo que vivió con García.

“Fue el mejor padre que pude haber tenido y merecido, fue un gran padre, fue un gran maestro, fue un gran amigo, fue un gran cómplice, él me enseñó todo lo que sé hacer, y todo lo que hago es gracias a él y fue un gran viaje, fueron grandes aventuras, y no me va a alcanzar esta vida para agradecerle haber sido su compañero, porque realmente si fuimos grandes compañeros él y yo hasta el final”, manifestó.

Conjuntamente, Andrés López Portillo subrayó: “Él me apoyó en mi juventud, y yo lo apoyé en sus momentos que él me necesitó, que es ahorita, y así debe ser, así es la vida, el apoyo de los padres es cuando uno está joven y a uno le toca meter las manos cuando ellos ya están grandes. Y para mí él es todo y grandes aprendizajes que me voy a llevar para el resto de mi vida”.

Habla de los hijos del actor

Al ser cuestionado sobre si deseaba enviarles un mensaje a los hijos del intérprete, López Portillo expresó: “No, no hay nada qué decir, ellos tendrán sus propios temas por dentro y yo no tengo nada… nunca he sido una persona mediática, ni nunca me ha interesado, entonces mi amor con mi papá siempre fue privado y aquí estoy, y ellos tendrán sus propios temas, yo ni para bien ni para mal”.

Herencia de Andrés

Finalmente, Margarita Portillo desveló lo que sucederá con la herencia de Andrés García, que según el sitio Celebrity Net Worth ronda los 10 millones de dólares, poco más de 180 millones de pesos.

“Ya de manera privada, que es como debe de ser, se abrirá el testamento en su momento, y Andrés dejó instrucciones y todo arreglado, ya desde hace tiempo”, expuso la viuda del primer actor.