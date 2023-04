Viuda de Andrés García explota contra los hijos del actor y Roberto Palazuelos

Ciudad de México.- La viuda del recien fallecido, Andrés García, habló con la prensa para aclarar rumores sobre las relaciones familiares que dejo el actor en vida.

Ante las preguntas con respecto a que Leonardo García no recibió respuesta de su parte y desea estar presente en el funeral de su padre, Portillo replicó: “El que no me contestó fue él, ni teléfono ni WhatsApp, y ayer a la hora, con todo esto que pasó, ustedes son testigos, porque a muchos hasta la fecha nos le he contestado porque es imposible… Por supuesto que sí (le permitiré entrada), yo fui la que le hablé”.

Posteriormente, Margarita recalcó: “otra cosa que quiero aclarar, porque vi mucho que decían “Andrés desea reconciliarse con sus hijos”, no señor, la que fue como el medio, la intermediaria, y la que quería que vinieran a verlo, fui yo”.

Sobre cómo buscó intervenir para que padre e hijos se reencontraran, la viuda del actor relató: “yo primero le pregunté a Andrés, porque yo le respeté siempre y le dije ‘a ver Andrés yo quisiera que te vinieran a ver, aceptarías que te viniera a ver Leonardo’, él ya estaba muy débil, me dijo (movió la cabeza afirmativamente). Le voy a hablar a Andresito, ¿aceptarías que venga?, me dijo ‘sí’”.

Así reaccionaron sus hijos

Sin embargo, con su famosa hija el escenario fue distinto, y así lo dejó ver Portillo. “Antes de esto yo le pregunté de Andrea y me dijo ‘no’, le dije ‘¿por qué?’, con su voz débil me dice ‘porque no viene a verme en 10 años y ahorita que me estoy muriendo ya me está queriendo venir a ver’”, aseveró.

Pero, al escuchar que Andrés Jr. manifestó que tenía un viaje a Italia y no podría ir a darle el último adiós a su padre, Portillo explotó e inmediatamente dijo: “Miente, miente, miente, porque él me dijo que iba a venir a verlo y me dijo cosas muy feas, eso no lo voy a decir… tanto como ofenderme no, se ofende a sí mismo con las cosas que me dijo, pero no tenía intención de venir a ver a su papá, y cuando digo cosas feas, en referencia a su papá”.

Acto seguido, la viuda de Andrés confesó que Leo ya estaba enterado desde hace algunos días sobre el grave estado de su padre. “Yo les hablé para que vinieran a ver a su papá en vida, porque inclusive yo como ya había hablado con Leonardo, que su respuesta había sido positiva, pero ya después ya no me contestó el teléfono, ni WhatsApp, ya no me contestó, yo quería que Leonardo viniera a ver el lunes a su papá”.

Asimismo, no tuvo buenos comentarios para Roberto Palazuelos, quien en los últimos años se distanció de García por temas de su herencia, por lo que al mencionarle a Margarita que el artista le envió un mensaje de cariño y respeto para Andrés, ésta dijo:

No las he visto… se alejó él solito por su propia boca y sus mentiras, y las cosas que ha estado publicando, no he visto más que una cosa que me enseñaron ayer por la noche, porque la verdad ni estoy para eso, ni es importante, pero eso les muestra la clase de ser humano que es y lo mentiroso que es”

¿Habrá homenaje?

Finalmente, al ser cuestionada sobre si desea que Andrés García reciba un homenaje en Acapulco, Guerrero, lugar donde vivió y pasó sus últimos años, Portillo fue contundente y manifestó: “Demasiado tarde, ¿no creen?, en ese sentido yo creo que Acapulco le quedó a deber mucho a Andrés”.