Hija de Andrés García se despide de su padre: ''Descansa en paz papá''

Ciudad de México.- El actor Andrés García falleció el 4 de abril a los 81 años y tuvo dos hijos varones, Andrés y Leonardo, además de dos mujeres, Michelle y Andrea, aunque se especulaba que nunca tuvo una buena relación con sus hijos.

Andrea García, quien actualmente vive en los Ángeles, se dedicó a la conducción y el teatro, aunque en los últimos años protagonizó polémicas por las diferencias con su padre.

Tras la noticia de la muerte de Andrés, la conductora optó por dar a conocer su postura por medio de Arath de la Torre, quien durante el programa Hoy contó.

“Yo tuve la oportunidad de conocer a Andrea en el Centro de Educación artística (CEA), fuimos compañeros entrañables, además somos grandes amigos desde hace muchísimos años, ayer le mandé el pésame por medio de las redes sociales, y hoy le pregunté si quería hablar, si quería decir algo, evidentemente ella no puede hablar, está en shock, está pasando el duelo'', detalló De la Torre.

Se despide de su padre

Posteriormente, el actor leyó un mensaje que le había enviado Andrea.

Lo más importante es que el amor no muere nunca, gracias a todos por su apoyo y sus oraciones, mis condolencias a los que están pasando por un duelo en estos momentos”

Asimismo, a través de las redes sociales colocó una imagen donde se observan palomas volando en el cielo acompañado del siguiente texto: “Gracias por las memorias, gracias por todo lo aprendido, espero que las playas de Acapulco que tanto amabas sean más hermosas allá arriba, descansa en paz papá Gracias a todos por su apoyo y Bendiciones”.

Como se recordará, Andrés y Andrea se enfrentaron públicamente luego de que ella presuntamente lo acusó de violación. De esto habló el actor habló con la revista TVyNovelas de la situación.

“Cuál hija? [...] Andrea ni es hija mía y no hay nada que arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe, es una mala persona, se metió con gente de mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución. Yo traté de aconsejarla y me inventó una pendej*da”, dijo en su momento el histrión.

Por otra parte, Margarita Portillo, viuda de Andrés García, reveló en conferencia con diferentes medios de comunicación que Leonardo García acudiría al velorio de su padre, pero que Andrés Jr. le comentó que no llegaría a darle el último adiós a su padre porque no tenía dinero para pagar un vuelo con dirección a Acapulco, lugar donde están los restos del primer actor.