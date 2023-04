¿William Levy interpretará a Andrés García en su bioserie?

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés García, desde su juventud, fue considerado uno de los galanes más reconocidos de México, es por eso que no cualquiera podría interpretarlo en una bioserie.

En 2017 Andrés García comentó en el programa de Telemundo El gordo y la flaca, que sí le gustaría que se hiciera una serie de su vida, porque tenía muchas cosas interesantes que contar, y no sólo sobre su relación con las mujeres, que incluso era mucho más interesante que la de Luis Miguel.

“Es mucho mejor, mucho más entretenida, más aventurera. A Luis Miguel lo quiero como a un hijo. Su vida es interesante por las mujeres y por el éxito de sus canciones y lo bonito que canta, pero yo al lado de eso, tengo el éxito de mis películas que son las de más éxitos que ha habido en Latinoamérica y mis novelas que también son las de más éxito”, dijo.

También reveló que ya había encontrado al actor ideal para interpretarlo, se inclinó por William Levy, quien aseguró se parecía mucho a él cuando era joven: "Trabajó conmigo… es buen muchacho. Desde que lo vi, dije este cab… se parece a mí cuando era joven. Su manera de caminar, su físico va mucho. Lo que no le ayuda es la manera de hablar. Él tiene una manera de hablar donde se le nota mucho sus raíces”, agregó en ese entonces.

¿Se llevará a cabo el proyecto?

Fue exactamente hace un año cuando Andrés García habló en el programa De primera mano sobre el proyecto de su bioserie como un hecho, ahí dijo que él sería quien pondría el dinero y produciría el proyecto, solo que el único impedimento era su salud.

"Yo quiero esperar a caminar un poco mejor porque como quiero ser el director general, hay que caminar mucho porque hay que montar cada escena, hay que enseñarles a los actores, no les va a ser fácil actuar y hablar y proceder como en aquella época, me voy a esperar un par de meses, a ver qué pasa”, explicó.

Hasta el momento no se conoce a detalle el futuro de esta serie y si contaría o no con la participación del cubano, pues no se ha pronunciado al respecto. Tampoco se sabe si debido al deterioro de su salud, hay alguien más previsto para dirigir el proyecto.