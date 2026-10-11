A las puertas de la temporada invernal, Birmex adjudica directamente a Laboratorios Liomont un contrato de hasta 31 mil millones de pesos para suministrar vacunas contra Covid-19 en México hasta 2030

El Gobierno de México adjudicó a Laboratorios Liomont un contrato para suministrar vacunas contra Covid-19 hasta 2030, por un monto máximo de aproximadamente 31 mil millones de pesos. | Crédito: Presidencia/El Universal/Banco digital GH

La compra fue asignada directamente a Laboratorios Liomont y contempla suministros durante los próximos cuatro años, mientras la vacuna mexicana Patria continúa sin iniciar su producción a escala.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México, a través de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), adjudicó a Laboratorios Liomont un contrato para adquirir vacunas contra Covid-19 por un monto máximo de mil 750 millones de dólares, equivalentes a cerca de 31 mil millones de pesos, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030. La operación, revelada este domingo 11 de octubre por EL UNIVERSAL, busca garantizar el suministro de biológicos para la población, especialmente ante la temporada invernal. Aunque la contratación está documentada, las cifras publicadas sobre el número de vacunas requieren distinguir entre piezas, envases y dosis; tampoco se ha confirmado que se haya pagado la totalidad del monto autorizado.

De acuerdo con la documentación del contrato Birmex-124/2026, citada por el periódico, la Dirección de Administración y Finanzas de Birmex notificó la adjudicación directa a Liomont el 6 de septiembre. El acuerdo establece un monto mínimo de 700 millones de dólares y uno máximo de mil 750 millones, antes de impuestos, además de un periodo de suministro previsto a partir del 13 de septiembre de 2026 y hasta finales de 2030.

La contratación ocurre mientras el proyecto de la vacuna mexicana Patria, anunciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, continúa enfrentando dificultades para su producción. En febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció problemas en su desarrollo y confirmó que se revisaba su situación. Paralelamente, el gobierno federal firmó un acuerdo con Liomont y Moderna para impulsar la producción de vacunas de ARN mensajero en México.

¿Cuánto pagará Birmex por las vacunas contra Covid-19?

El contrato reportado por EL UNIVERSAL contempla un esquema de contratación abierto, que permite establecer un monto mínimo y un límite máximo para las adquisiciones.

Las cantidades señaladas son:

Monto mínimo: 700 millones de dólares.

Monto máximo: mil 750 millones de dólares.

Equivalencia aproximada del máximo: 31 mil millones de pesos, según el cálculo publicado.

Empresa adjudicada: Laboratorios Liomont.

Dependencia contratante: Birmex.

Fecha límite de vigencia: 31 de diciembre de 2030.

El documento de adjudicación citado en el reporte señala:

El importe mínimo es de $700, 000, 000, y un importe máximo de $1, 750, 000, 000 dólares antes de impuestos”.

El expediente identificado en el registro de contrataciones públicas también confirma una adjudicación a Liomont por mil 750 millones de dólares, bajo un contrato plurianual y abierto.

Esto significa que los 31 mil millones de pesos representan un monto máximo autorizado, no necesariamente un gasto ya realizado. La cantidad efectivamente pagada dependerá de las adquisiciones y de las condiciones de ejecución del contrato.

¿Cuántas vacunas contra Covid-19 comprará México y hasta cuándo serán entregadas?

EL UNIVERSAL señala que el acuerdo contempla hasta 2.5 millones de vacunas y que el periodo de entrega comenzó el 13 de septiembre de 2026.

Sin embargo, el expediente AA-12-NEF-012NEF001-I-299-2026, publicado en el índice de contrataciones de ComprasMX, registra un millón de piezas de una presentación multidosis. Su descripción técnica corresponde a cajas con 10 frascos, cada uno con capacidad para cinco dosis.

La diferencia impide establecer, únicamente con las cifras difundidas, el número definitivo de dosis que serán entregadas.

En cuanto al calendario, los documentos permiten identificar tres fechas:

6 de septiembre de 2026 : adjudicación reportada por EL UNIVERSAL.

: adjudicación reportada por EL UNIVERSAL. 13 de septiembre de 2026 : inicio del periodo de entregas señalado en el reporte periodístico.

: inicio del periodo de entregas señalado en el reporte periodístico. 31 de diciembre de 2030: término de vigencia del contrato.

La existencia de un calendario de suministro no confirma por sí sola cuántas vacunas se han recibido o distribuido hasta octubre de 2026.

¿Por qué Birmex adjudicó directamente el contrato a Laboratorios Liomont?

Según la información obtenida por EL UNIVERSAL, la Dirección de Administración y Finanzas de Birmex determinó que Liomont reunía los requisitos para suministrar las vacunas y ofrecía condiciones que permitían garantizar el cumplimiento del contrato.

En el expediente público, la adjudicación aparece sustentada en el artículo 54, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a determinadas excepciones al procedimiento de licitación pública, entre ellas situaciones relacionadas con proveedores únicos o derechos exclusivos.

Una adjudicación directa significa que la dependencia asigna el contrato sin desarrollar una licitación pública convencional, bajo una excepción prevista por la legislación. Esto no implica por sí mismo una irregularidad, aunque la justificación debe cumplir los requisitos legales correspondientes.

La elección de Liomont también tiene un antecedente en la estrategia federal de producción de vacunas.

El 9 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna para desarrollar capacidades de producción de vacunas de ARN mensajero en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su "Mañanera del Pueblo" del 21 de septiembre del 2026. | Crédito: Presidencia

Un día después, la Secretaría de Salud precisó que Liomont sería responsable de registrar, producir y garantizar el suministro nacional de vacunas desarrolladas por Moderna.

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¿Qué pasó con la vacuna Patria que México prometió producir desde 2021?

La adquisición de vacunas a una empresa privada vuelve a colocar en discusión el proyecto Patria, impulsado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El 15 de febrero de 2021, López Obrador anunció que México desarrollaría su propia vacuna contra Covid-19 y planteó que podría comenzar a aplicarse en noviembre de ese mismo año.

Sin embargo, el calendario anunciado no se cumplió y el proyecto continuó enfrentando obstáculos para avanzar hacia su producción y aplicación a gran escala.

En septiembre de 2025, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, reconoció que el biológico todavía buscaba cumplir los requisitos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El funcionario explicó entonces:

La vacuna Patria se desarrolló durante el periodo de la emergencia que tuvimos en Covid”.

También indicó que el producto continuaba intentando superar las pruebas necesarias para obtener su registro sanitario.

Posteriormente, durante la conferencia presidencial del 11 de febrero de 2026, Claudia Sheinbaum reconoció que Patria había presentado problemas en su proceso de producción.

La mandataria explicó que la situación seguía bajo revisión y que el suministro nacional de vacunas no dependería exclusivamente de una farmacéutica.

Hasta la información consultada para esta publicación, no se confirmó el inicio de una producción a escala de Patria para abastecer la campaña de vacunación.

¿Por qué México necesita comprar más vacunas contra Covid-19?

Birmex señala, en la documentación descrita por EL UNIVERSAL, que la vacunación estacional contra Covid-19 busca reducir el riesgo de hospitalizaciones y fallecimientos, principalmente entre personas con mayor probabilidad de desarrollar complicaciones.

La adquisición de biológicos está vinculada con la necesidad de disponer de vacunas durante los meses de circulación de enfermedades respiratorias.

El objetivo es mantener existencias que puedan distribuirse de acuerdo con las necesidades del sistema de salud, sin depender de que todas las entregas ocurran al mismo tiempo.

La compra también forma parte de una estrategia de abastecimiento que se extiende hasta 2030, aunque el calendario específico para aplicar las dosis corresponde a las autoridades sanitarias.

¿Cómo deberán conservarse las vacunas contra Covid-19 antes de su aplicación?

Uno de los requisitos del contrato se relaciona con la conservación de las vacunas durante su almacenamiento y traslado.

Según la documentación citada por EL UNIVERSAL, Birmex establece que los biológicos deberán mantenerse a temperaturas de entre -25 °C y -15 °C bajo las condiciones técnicas señaladas.

Este procedimiento forma parte de la llamada cadena de frío, que permite conservar las vacunas en las condiciones establecidas para mantener su calidad.

La institución explica que el almacenamiento bajo esos parámetros facilita disponer de reservas para su distribución durante la temporada invernal.

Por esa razón, las vacunas se enviarán a unidades que cuenten con capacidad para conservarlas de acuerdo con sus especificaciones.

¿Qué pasará si las vacunas no cumplen las condiciones de transporte?

La contratación establece requisitos para la entrega y recepción de los biológicos.

Birmex detectó fallas en compras, entregas y distribución de medicamentos y tuvo que redistribuir casi 168 millones de piezas para atender faltantes en almacenes. (El Universal/Especial)

Birmex señala que el proveedor deberá utilizar vehículos capaces de mantener las temperaturas exigidas y entregar los productos en embalajes adecuados, conforme al Reglamento de Insumos para la Salud y a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015.

Entre las condiciones mencionadas se encuentran:

Mantener la temperatura requerida durante todo el traslado.

Disponer de registros que permitan verificar las condiciones de conservación.

Utilizar embalajes que cumplan los requisitos técnicos y evitar las cajas de cartón corrugado señaladas como no permitidas para esa entrega.

Presentar las vacunas en condiciones que permitan su recepción y revisión.

Sustituir los productos rechazados sin volver a presentar el mismo lote.

La institución advierte que los biológicos no serán aceptados cuando no existan registros completos de temperatura durante el transporte.

El documento establece:

No se aceptará el mismo lote que se rechazó anteriormente”.

También indica que el incumplimiento de las condiciones de entrega impedirá considerar los productos como recibidos y aceptados, además de dar lugar a las sanciones correspondientes.

Estas medidas buscan evitar que ingresen al sistema de distribución vacunas cuya conservación no pueda comprobarse.

¿Las vacunas adquiridas por Birmex serán gratuitas para la población?

Los lineamientos de presentación incluidos en la contratación establecen que las cajas deberán identificar los productos como medicamentos destinados al sistema público de salud.

De acuerdo con la información publicada por EL UNIVERSAL, los empaques tendrán que incluir el Escudo Nacional, la imagen institucional y el lema del Gobierno de México.

Además, deberán contener las siguientes leyendas:

“Medicamento gratuito”.

“La salud es un derecho”.

“Uso exclusivo del sector salud”.

“Prohibido su venta”.

Estas indicaciones identifican los biológicos como productos destinados al uso institucional y no a su comercialización.

Por ello, las vacunas adquiridas mediante este contrato están previstas para su suministro gratuito dentro del sector público de salud.

¿Cuándo comenzará la aplicación de las vacunas compradas por Birmex?

Aunque el contrato contempla entregas a partir de septiembre de 2026 y mantiene su vigencia hasta diciembre de 2030, la fecha de suministro a Birmex no equivale necesariamente a la fecha de vacunación de la población.

La aplicación dependerá de la disponibilidad de dosis, su distribución a las instituciones sanitarias y los calendarios de vacunación que anuncie la Secretaría de Salud.

El reporte no establece fechas específicas de aplicación por estado, municipio o grupo de edad.

Por lo tanto, la información que deberá consultarse para conocer cuándo y dónde recibir la vacuna será la que publiquen las autoridades sanitarias federales y estatales.

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