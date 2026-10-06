AMLO descarta regresar a la política salvo ante un golpe de Estado o una intervención extranjera, respalda a Claudia Sheinbaum desde su retiro y pide a Morena evitar disputas por candidaturas rumbo a 2027

Andrés Manuel López Obrador reapareció este 30 de septiembre de 2026 para presentar Pueblo, su nuevo libro sobre la historia política de México.

Desde Palenque, el expresidente afirma que no pretende volver a los asuntos públicos, expresa su respaldo a Sheinbaum y fija una postura sobre la selección de candidatos de Morena para los próximos comicios

El expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene intención de regresar a la actividad política después de haber dejado la Presidencia y afirmó que solo consideraría hacerlo ante una situación que calificó como extrema, como un golpe de Estado o una intervención extranjera.

La postura aparece en su nuevo libro, Pueblo, de acuerdo con información publicada por El Universal, donde López Obrador también habla de su retiro en Palenque, expresa su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea recomendaciones para Morena de cara a las próximas elecciones.

AMLO dice que no busca regresar a la política

López Obrador sostiene que decidió retirarse de la actividad política porque considera un error mantener un apego excesivo al poder y al dinero.

En el libro explica que no tiene interés en participar nuevamente en asuntos públicos y que actualmente se encuentra satisfecho con lo realizado durante su trayectoria política.

El exmandatario señala que únicamente regresaría ante una “causa mayor”, entre las que menciona un golpe de Estado o una intervención extranjera.

Al mismo tiempo, expresa confianza en que ninguno de esos escenarios ocurra y asegura que se encuentra tranquilo con su decisión de mantenerse alejado de la política.

¿Dónde vive AMLO tras dejar la Presidencia?

En Pueblo, López Obrador describe su vida después de concluir su mandato y explica que actualmente dedica buena parte de su tiempo a escribir.

El expresidente permanece en Palenque, Chiapas, donde afirma llevar una vida tranquila y alejada de las actividades políticas.

Su descripción del retiro incluye actividades cotidianas relacionadas con el entorno natural de la Quinta La Chingada, además de su trabajo como escritor.

López Obrador también afirma sentirse satisfecho con lo que considera los resultados de su trayectoria pública y señala que ahora vive una etapa distinta después de dejar el poder.

Respalda a Claudia Sheinbaum

Uno de los mensajes centrales del libro es el respaldo que López Obrador expresa hacia Claudia Sheinbaum, quien lo sucedió en la Presidencia de México.

El exmandatario asegura que se encuentra tranquilo porque considera que la persona a quien entregó el bastón de mando ha demostrado ser una buena gobernante.

También descarta una posible confrontación política con Sheinbaum. Afirma que la presidenta no busca enfrentarse con él y que él tampoco tendría intención de hacerlo.

López Obrador sostiene que respeta a la mandataria y la identifica como una figura que representa las expectativas de bienestar de una parte importante de la población.

AMLO pide votar por Morena

En las páginas finales de Pueblo, López Obrador también fija una posición respecto al futuro de Morena y hace un llamado a votar por el partido.

El expresidente considera que Morena representa una garantía de bienestar para el pueblo y, al mismo tiempo, pide a sus integrantes evitar las disputas internas relacionadas con la obtención de candidaturas.

Uno de sus principales llamados está dirigido a quienes pretendan convertirse en candidatos sin haber obtenido el respaldo necesario en las encuestas internas.

López Obrador advierte que insistir en una candidatura pese a no contar con el respaldo establecido por los mecanismos del partido puede terminar afectando la imagen de quienes lo hagan.

Su mensaje rumbo a las elecciones de 2027

El llamado cobra relevancia ante el proceso político que enfrentará Morena rumbo a las elecciones de 2027, cuando estarán en disputa gubernaturas y otros cargos de elección popular.

López Obrador plantea que los integrantes del partido deben respetar los mecanismos internos para definir candidaturas y evitar que las aspiraciones personales se impongan sobre las decisiones del movimiento.

También considera necesario mantener un equilibrio entre la eficacia electoral y los principios que dieron origen a Morena.

En ese sentido, advierte que un exceso de pragmatismo podría llevar al partido a alejarse de sus postulados originales.

Pide mantener la unidad en Morena

El expresidente también llama a sus compañeros de partido a conservar la unidad y evitar abandonar la organización después de haber alcanzado posiciones de poder.

Su planteamiento es que Morena no debe convertirse únicamente en una estructura destinada a obtener cargos públicos, sino conservar los principios que, según afirma, dieron sentido al movimiento.

En el cierre del libro, López Obrador coloca nuevamente al “pueblo” como el eje de la actividad política y plantea preguntas relacionadas con el papel de la ciudadanía dentro del movimiento.

Entre sus consideraciones finales, insiste en apoyar a Morena, respalda a Claudia Sheinbaum y permite que el partido utilice sus palabras e imagen con fines políticos y electorales.

De esta manera, aunque López Obrador reafirma su retiro y descarta volver a la actividad pública salvo ante una circunstancia extrema, mantiene una postura definida sobre el rumbo de Morena y expresa públicamente su respaldo al gobierno de Sheinbaum.