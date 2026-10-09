¿Por qué la comida cuesta más en Uber Eats, Rappi y DiDi Food que en el restaurante? Las comisiones pueden elevar el precio de los platillos incluso antes de cobrar el envío

Los restaurantes pueden cobrar más por el mismo platillo en las apps de delivery y estos son los cargos que conviene revisar antes de pagar. (Imagen de fondo hecha con IA de ChatGPT/Canva)

El precio de la comida puede aumentar desde el menú de las aplicaciones, incluso antes de cobrar el envío. Los restaurantes establecen sus precios y algunos trasladan parte de los costos de operar en estas plataformas al consumidor.

Pedir una hamburguesa, una pizza o cualquier otro alimento mediante una aplicación de entrega a domicilio puede costar más que comprarlo directamente en el restaurante. La diferencia no siempre está en el envío: el mismo platillo puede aparecer con un precio mayor desde el menú digital, debido, entre otros factores, a los costos de comercialización que enfrentan los negocios. Uber Eats y Rappi reconocen en sus condiciones oficiales que los establecimientos determinan los precios de sus productos. Sin embargo, no existe un porcentaje único de sobreprecio aplicable a todos los restaurantes, por lo que comparar ambos menús y revisar el total antes de pagar permite conocer cuánto cuesta realmente el pedido.

De acuerdo con la información oficial de Uber Eats, los precios y promociones publicados en la plataforma pueden ser diferentes de los ofrecidos directamente en los establecimientos. Por su parte, Rappi establece en sus términos y condiciones que los precios exhibidos son fijados por sus aliados comerciales. Esto explica por qué el costo de un mismo alimento puede cambiar dependiendo del canal de compra.

Aunque las aplicaciones permiten recibir comida sin acudir al establecimiento, el servicio involucra gastos que van más allá de la preparación del alimento. Entre ellos se encuentran las comisiones comerciales, el reparto y la intermediación tecnológica, cuyos costos no siempre aparecen desglosados en el precio de cada platillo.

¿Por qué los restaurantes venden más cara su comida en las aplicaciones?

Una de las razones está en el modelo comercial de las plataformas de entrega a domicilio.

Cuando un restaurante ofrece sus alimentos mediante una aplicación, puede tener que pagar una comisión por los pedidos generados a través de ese canal.

Este costo forma parte de los gastos de operación del negocio. Algunos establecimientos lo absorben, mientras que otros pueden compensarlo mediante un incremento en los precios publicados en las aplicaciones.

Por ejemplo, si un restaurante vende una hamburguesa en 150 pesos directamente en su establecimiento, podría ofrecerla en 180 pesos dentro de una plataforma.

En ese caso, el alimento costaría 30 pesos más, equivalentes a un incremento del 20%, sin contar envío ni otros cargos.

Este ejemplo es ilustrativo. No representa una tarifa oficial ni demuestra que todas las aplicaciones o restaurantes apliquen ese porcentaje.

También es importante considerar que los establecimientos pueden manejar promociones, paquetes y precios distintos según el canal de venta. Por lo tanto, no toda diferencia se debe exclusivamente a una comisión.

¿Quién decide cuánto cuesta un platillo en Uber Eats o Rappi?

Aunque el pedido se realiza mediante una aplicación, eso no significa que la plataforma establezca directamente todos los precios de los alimentos.

ILUSTRATIVA DE ARCHIVO. Pedro Haces Lago presentó dos iniciativas para mejorar las condiciones de repartidores de comida por aplicación, con propuestas sobre zonas de espera y equipo de protección. (El Universal)

En sus condiciones para consumidores, Uber Eats informa que los precios publicados pueden diferir de los ofrecidos en el restaurante.

Rappi, por su parte, indica en el apartado 14 de sus términos y condiciones que los precios de los productos son fijados por sus aliados comerciales, es decir, los establecimientos que venden mediante la plataforma.

En consecuencia, un restaurante puede manejar distintas estrategias de precios dependiendo de cómo recibe sus pedidos.

Esto significa que:

El precio en mostrador puede ser diferente del publicado en una aplicación.

Un mismo establecimiento puede ofrecer promociones distintas en cada canal.

La diferencia puede estar incluida desde el precio del alimento.

El precio final también puede variar por las tarifas asociadas al pedido.

Por ello, que un platillo tenga un precio mayor en una aplicación no demuestra, por sí solo, que exista un cobro indebido.

¿Cuánto puede aumentar el costo de una comida por pedirla a domicilio?

No existe un porcentaje general que permita determinar cuánto aumentará un pedido en todas las aplicaciones.

El monto depende del establecimiento, el precio de sus productos, las condiciones comerciales de la plataforma y los cargos asociados al servicio.

Para entender cómo se acumulan las diferencias, se puede considerar otro ejemplo hipotético:

Precio del platillo en el restaurante: 150 pesos.

Precio del mismo platillo en la aplicación: 180 pesos.

Costo de envío: 25 pesos.

Tarifa de servicio: 15 pesos.

Total a pagar: 220 pesos.

En este escenario, el consumidor terminaría pagando 70 pesos adicionales, es decir, aproximadamente 46.7% más respecto al precio original de 150 pesos.

Los montos son únicamente un ejercicio matemático y no corresponden a precios verificados de una aplicación.

La comparación muestra que el incremento puede presentarse en dos momentos: primero, al seleccionar un alimento que ya tiene un precio mayor, y después, cuando se incorporan los cargos del servicio.

¿Qué cargos pueden aparecer además del precio de la comida?

El precio que aparece junto a un platillo no necesariamente representa el total que pagará el consumidor.

Según la explicación oficial de Uber Eats sobre sus tarifas en México, los pedidos pueden incluir distintos conceptos, dependiendo de las condiciones de compra.

Entre los cargos que pueden presentarse se encuentran:

Costo de envío : depende de factores como la ubicación del restaurante y la disponibilidad de repartidores.

: depende de factores como la ubicación del restaurante y la disponibilidad de repartidores. Cuota de servicio : corresponde a servicios de intermediación de la plataforma y puede calcularse como un porcentaje del subtotal.

: corresponde a servicios de intermediación de la plataforma y puede calcularse como un porcentaje del subtotal. Cargo por pedido pequeño : puede aplicarse cuando el monto de compra no alcanza determinado mínimo.

: puede aplicarse cuando el monto de compra no alcanza determinado mínimo. Otros cargos de entrega : pueden depender de las opciones de reparto disponibles y las condiciones del pedido.

: pueden depender de las opciones de reparto disponibles y las condiciones del pedido. Propina: es una aportación voluntaria para la persona que realiza la entrega.

No todos estos conceptos se aplican necesariamente en cada compra.

Además, sus importes pueden variar entre plataformas, establecimientos y pedidos, por lo que conviene revisar el desglose antes de confirmar el pago.

Te puede interesar: ¿Es obligatoria la propina en las Apps de comida? Esto dice Profeco

¿Por qué una promoción o un envío gratis no siempre significa pagar menos?

Las aplicaciones de entrega suelen ofrecer descuentos en determinados alimentos, promociones por monto de compra o beneficios relacionados con el envío.

Sin embargo, una promoción no garantiza que el precio final sea menor que comprar directamente en el restaurante.

Por ejemplo, si un alimento cuesta 150 pesos en mostrador y 180 pesos en la aplicación, una promoción de envío gratuito elimina el costo de reparto que corresponda, pero no necesariamente reduce la diferencia de 30 pesos en el menú.

Asimismo, una promoción sobre el subtotal puede coexistir con una tarifa de servicio u otros cargos aplicables.

Lo importante es comparar el monto total del pedido después de aplicar los descuentos, en lugar de considerar únicamente el porcentaje anunciado en la promoción.

¿Es legal que un restaurante cobre más por el mismo platillo en una aplicación?

Foto: Pixabay

La diferencia de precios entre el establecimiento y una plataforma no constituye automáticamente una infracción a los derechos del consumidor.

Los negocios pueden manejar condiciones comerciales diferentes según el canal de venta, siempre que respeten las obligaciones de información y los precios aplicables a cada operación.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que las personas consumidoras tienen derecho a conocer los precios de los productos y servicios, así como a que se respeten los importes anunciados y las condiciones ofrecidas.

Por ello, deben distinguirse dos situaciones:

Precio diferente entre canales : un platillo cuesta 150 pesos en mostrador y se anuncia en 180 pesos dentro de la aplicación.

: un platillo cuesta 150 pesos en mostrador y se anuncia en 180 pesos dentro de la aplicación. Cobro distinto al anunciado: el consumidor confirma una compra bajo determinadas condiciones, pero se le aplica un cargo que no corresponde a lo informado.

La primera situación no implica necesariamente un incumplimiento. La segunda puede justificar una aclaración o reclamación, dependiendo de las circunstancias.

También es importante revisar que el precio y los cargos correspondientes se informen antes de autorizar el pago.

¿Cómo identificar si una aplicación está cobrando más por un platillo?

Para conocer la diferencia real entre comprar directamente y utilizar una plataforma, es conveniente comparar el mismo producto bajo condiciones equivalentes.

Estos pasos permiten hacerlo:

Consultar el menú del restaurante. Revisar el precio mediante su sitio oficial, teléfono o directamente en el establecimiento. Buscar el mismo platillo en la aplicación. Confirmar que coincidan el tamaño, ingredientes, porción y complementos. Comparar los precios antes del envío. Esto permite identificar si existe un incremento desde el menú digital. Revisar el desglose del pedido. Verificar tarifas de servicio, envío y cualquier otro cargo. Comprobar los descuentos. Determinar cuánto disminuye realmente el total después de aplicar una promoción. Comparar con otras opciones de compra. Algunos restaurantes cuentan con pedidos directos, servicio de entrega propio o recolección en sucursal.

Esta revisión resulta especialmente útil cuando se realizan pedidos frecuentes, ya que las diferencias de precio pueden acumularse con el tiempo.

¿Conviene pedir directamente al restaurante en lugar de utilizar una aplicación?

Depende del precio total, las opciones de entrega y las condiciones disponibles en cada establecimiento.

Comprar directamente puede evitar algunos costos asociados a la intermediación de una plataforma, pero no siempre garantiza un precio menor.

Un restaurante puede cobrar por su propio servicio de entrega, establecer un monto mínimo de compra o manejar promociones diferentes para pedidos directos.

También existe la opción de recoger los alimentos en el establecimiento, lo que puede evitar el costo del envío, aunque no necesariamente modifica el precio del menú si el pedido se realiza mediante una aplicación.

Por esta razón, la comparación debe considerar tanto el precio de los alimentos como el servicio que se recibirá.

¿Qué hacer si una aplicación cobra más de lo anunciado?

Cuando el monto cobrado no coincide con el precio o las condiciones informadas al realizar la compra, el consumidor puede solicitar una aclaración.

Para ello, resulta conveniente conservar:

Capturas del precio anunciado.

Desglose de cargos previo a confirmar el pedido.

Comprobante de pago.

Número de orden y datos del establecimiento.

Comunicaciones relacionadas con la aclaración.

El primer paso puede ser contactar al servicio de atención de la aplicación para solicitar una explicación o corrección.

Si el problema no se resuelve y existen elementos que indiquen un posible incumplimiento de los derechos del consumidor, se puede buscar orientación ante la Profeco mediante sus canales oficiales de atención.

¿Cómo pagar menos al pedir comida por aplicaciones?

La diferencia entre el precio del restaurante y el de las aplicaciones no siempre resulta evidente, especialmente cuando el consumidor se concentra en las promociones o en el costo de envío.

Por eso, antes de finalizar un pedido, conviene identificar cuánto cuesta el alimento por separado y cuánto se agrega por el servicio.

Un envío gratuito no significa necesariamente que el platillo tenga el mismo precio que en el restaurante, del mismo modo que un descuento anunciado no garantiza que el total sea la opción de menor costo.

Comparar los menús, revisar los cargos y consultar las opciones de compra directa permite tomar una decisión con información sobre el dinero que se pagará por la comida y por recibirla a domicilio.

Te puede interesar: Rappi es la primera empresa de transporte de aplicación en confirmar el pago de utilidades al 30% de sus repartidores, mientras que Didi no dará esta prestación y Uber aún no confirma