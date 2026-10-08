¿Es obligatoria la propina en las Apps de comida? Esto dice Profeco

Si una plataforma, restaurante o proveedor exige una propina o la incorpora al cobro sin autorización, puedes comunicarte con la Profeco mediante sus canales oficiales.

De acuerdo con los criterios difundidos por Profeco, ningún proveedor puede exigir el pago de propina ni establecer unilateralmente su monto.

MÉXICO.- La propina que aparece al pedir comida mediante una aplicación de entrega no es obligatoria y el consumidor decide si quiere pagarla y qué cantidad dar.

La plataforma o el establecimiento no deben imponerla ni añadirla automáticamente al total sin autorización del cliente.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha reiterado que las propinas son gratificaciones voluntarias y que ningún proveedor puede exigirlas. El criterio se sustenta en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), que prohíbe las prácticas comerciales coercitivas y las condiciones abusivas o impuestas. La disposición protege a los consumidores en México. PROFECO

¿Es obligatorio pagar propina en las aplicaciones de comida?

No. La propina es opcional, incluso cuando la aplicación ofrece una opción para gratificar a la persona repartidora al finalizar el pedido. El consumidor puede decidir si da dinero adicional y cuánto desea aportar.

Es importante distinguir entre la propina y otros conceptos que aparecen en el desglose del pedido, como el costo de envío o la tarifa por servicio. Estos cargos deben corresponder a las condiciones informadas por el proveedor y no deben confundirse con una gratificación voluntaria.

La información sobre los cargos debe ser clara para que el consumidor conozca el precio y las condiciones de la compra antes de confirmarla.

De acuerdo con los criterios difundidos por Profeco, ningún proveedor puede exigir el pago de propina ni establecer unilateralmente su monto.

¿Qué puedes hacer si una aplicación agrega la propina automáticamente?

Si detectas que la aplicación incluyó una propina que no autorizaste, revisa el desglose del pedido antes de pagar. Si el cargo ya se realizó, conserva el comprobante y solicita una aclaración a la plataforma.

Estas son las medidas que puedes tomar:

Antes de pagar: revisa el monto de la propina y modifica o elimina la cantidad si la aplicación permite hacerlo.

Si aparece un cargo automático: verifica si lo autorizaste durante el proceso de compra y solicita que se corrija si fue agregado sin tu consentimiento.

Si ya pagaste: conserva el recibo, una captura del desglose y el número de pedido para respaldar tu reclamación.

Si no resuelven el problema: puedes acudir a Profeco para solicitar orientación o presentar una queja o denuncia, según corresponda.

La propina debe diferenciarse de las tarifas por envío y servicio. La información sobre los cargos debe ser clara para que el consumidor conozca el precio y las condiciones de la compra antes de confirmarla.

¿Cómo denunciar ante Profeco el cobro obligatorio de propina?

Si una plataforma, restaurante o proveedor exige una propina o la incorpora al cobro sin autorización, puedes comunicarte con la Profeco mediante sus canales oficiales.

La dependencia publica los siguientes medios de atención:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722, en la Ciudad de México y su zona metropolitana.

Línea nacional: 800 468 8722.

Correo para denuncias: denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

Portal oficial: Procuraduría Federal del Consumidor.

Para respaldar el caso, conserva el comprobante de pago, las capturas de pantalla de la aplicación y cualquier comunicación con el proveedor. Profeco señala que los cobros indebidos de propina pueden dar lugar a procedimientos y sanciones cuando se comprueba una infracción.

La regla práctica es revisar el desglose antes de confirmar el pedido: el costo de los alimentos, el envío y las tarifas informadas son conceptos distintos de la propina. Si deseas gratificar a la persona repartidora, tú decides si lo haces y cuánto das.