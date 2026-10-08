SAT contempla multas de hasta 15 mil 200 pesos en 2026 por no inscribirse al RFC o incumplir avisos fiscales y estos son los contribuyentes que pueden ser sancionados

En México, no inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) cuando existe la obligación de hacerlo, o incumplir determinados avisos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), puede generar multas de hasta 15 mil 200 pesos en 2026. | Magnific, IA

El Código Fiscal establece sanciones según la infracción, mientras que los plazos para informar cambios dependen del trámite correspondiente.

MÉXICO.- En México, no inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) cuando existe la obligación de hacerlo, o incumplir determinados avisos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), puede generar multas de hasta 15 mil 200 pesos en 2026. Las sanciones están contempladas en el Código Fiscal de la Federación (CFF) y afectan a contribuyentes que no cumplen con los requisitos establecidos para su registro o actualización.

El riesgo también existe para quienes ya cuentan con RFC, pero dejan de informar cambios en su domicilio fiscal, actividades económicas u obligaciones tributarias. Sin embargo, no todos los movimientos tienen el mismo plazo ni generan la misma sanción. Por ello, conocer qué avisos deben presentarse y cuándo hacerlo permite evitar incumplimientos.

Las multas no representan una medida nueva anunciada por el SAT. Se encuentran previstas en los artículos 79 y 80 del CFF, mientras que sus cantidades se actualizan conforme a las disposiciones fiscales correspondientes. Para 2026, el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal, publicado el 28 de diciembre de 2025, establece los montos aplicables.

Una situación que también genera dudas corresponde a los jóvenes que cumplen 18 años. Aunque deben inscribirse al RFC, la legislación contempla una excepción a las sanciones para quienes no realizan actividades económicas.

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¿De cuánto son las multas del SAT por no inscribirse o actualizar el RFC?

El artículo 80 del Código Fiscal de la Federación establece distintas sanciones dependiendo de la infracción cometida.

Entre los montos previstos se encuentran:

De 5 mil 70 a 15 mil 200 pesos : por las infracciones contempladas en las fracciones I, II y VI del artículo 79, entre ellas no solicitar la inscripción al RFC cuando exista la obligación o incumplir determinados avisos.

: por las infracciones contempladas en las fracciones I, II y VI del artículo 79, entre ellas no solicitar la inscripción al RFC cuando exista la obligación o incumplir determinados avisos. De 5 mil 400 a 10 mil 780 pesos: por no presentar avisos relacionados con el RFC en el supuesto de la fracción III del artículo 79, o presentarlos fuera del plazo establecido.

Los montos corresponden a diferentes conductas previstas en la legislación y no significan que cualquier dato desactualizado genere automáticamente la multa máxima.

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¿Qué cambios debes notificar al SAT para evitar multas?

Una persona puede conservar la misma clave del RFC durante años, pero sus actividades, obligaciones y datos fiscales pueden cambiar.

Entre las situaciones que requieren presentar un aviso cuando corresponda están:

Cambio de domicilio fiscal: cuando el contribuyente establece su domicilio fiscal en una ubicación distinta.

Nuevas actividades económicas: cuando comienza a realizar actividades empresariales o profesionales que modifican su situación fiscal.

Cambio de régimen fiscal: cuando corresponde tributar bajo un régimen diferente.

Reanudación de actividades: cuando retoma operaciones después de haber presentado un aviso de suspensión.

Modificación de obligaciones fiscales: cuando adquiere nuevas responsabilidades tributarias o deja de tener alguna.

Por ejemplo, actualizar el domicilio en la credencial del INE no sustituye el aviso que debe presentarse ante el SAT cuando existe un cambio de domicilio fiscal.

La autoridad cuenta con procedimientos específicos para cada modificación, por lo que es necesario identificar el aviso que corresponde.

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¿Cuántos días tienes para actualizar el RFC ante el SAT?

El plazo depende del tipo de modificación. No existe una regla general de 10 días hábiles para todos los cambios.

De acuerdo con los procedimientos publicados por el SAT:

Cambio de domicilio fiscal: dentro de los 10 días siguientes al cambio. Si existen facultades de comprobación iniciadas, el aviso debe presentarse con cinco días de anticipación.

Actualización de actividades económicas y obligaciones: dentro del mes siguiente a aquel en que ocurra el cambio.

Reanudación de actividades: dentro del mes siguiente a aquel en que se retomen las actividades u obligaciones correspondientes.

Estos plazos permiten determinar cuándo debe realizarse cada procedimiento para cumplir con las disposiciones fiscales.

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¿El SAT puede multar a los jóvenes que cumplen 18 años y no tienen RFC?

La legislación establece la obligación de inscripción al RFC para las personas físicas mayores de edad, pero también contempla una excepción.

Quienes tienen 18 años o más y no realizan actividades económicas no están sujetos a la multa por falta de inscripción prevista en el artículo 80, fracción I, mientras permanezcan en esa situación.

Esta disposición se incorporó mediante la reforma fiscal que entró en vigor en 2022.

Una persona que estudia y no obtiene ingresos por actividades económicas puede registrarse como persona física sin obligaciones fiscales. Esta condición no implica, por sí misma, presentar declaraciones periódicas ni pagar impuestos.

Cuando comienza a realizar actividades que generan obligaciones fiscales, debe actualizar su situación ante el SAT.

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¿Cómo actualizar el RFC ante el SAT sin pagar por el trámite?

El SAT permite realizar diversas actualizaciones mediante su portal de internet. El trámite de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales es gratuito.

Para efectuarlo, el contribuyente puede:

Ingresar al portal oficial del SAT. Seleccionar el apartado de trámites del RFC. Buscar la opción de actualización correspondiente. Acceder con RFC y contraseña o e.firma vigente, según el procedimiento. Capturar y confirmar los cambios solicitados. Descargar el acuse de movimientos de actualización de situación fiscal.

Para la actualización de actividades económicas, el SAT indica que no es necesario adjuntar documentos al realizar el procedimiento en línea. En otros trámites, los requisitos pueden variar.

El acuse contiene información que permite identificar el movimiento realizado, incluida la fecha y el folio correspondiente.