El SAT repartirá 500 millones de pesos en el Sorteo del Buen Fin 2026 entre consumidores que paguen con tarjeta desde 250 pesos y comercios registrados

Una consumidora muestra billetes junto a bolsas de compras en una ilustración relativa al Sorteo del Buen Fin organizado por el SAT. | Magnific

El Servicio de Administración Tributaria asignará 400 millones de pesos a los consumidores y 100 millones a negocios registrados por compras hechas entre el 13 y 17 de noviembre.

MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) organizará el Sorteo del Buen Fin 2026, una bolsa acumulada de 500 millones de pesos destinada a premiar tanto a consumidores como a establecimientos comerciales que utilicen pagos electrónicos. La iniciativa se desarrollará en el marco de la 16ª edición de El Buen Fin, programada del 13 al 17 de noviembre de 2026, con la finalidad de incentivar el comercio formal y la bancarización en el país.

De los recursos totales asignados, el SAT destinará 400 millones de pesos para los clientes. En este rubro, se contemplan premios individuales que podrán alcanzar hasta 250 mil pesos. Los 100 millones de pesos restantes de la bolsa se repartirán entre los negocios participantes que cumplan con la normatividad fiscal requerida.

Te puede interesar: El Buen Fin 2026 ya tiene fecha confirmada y se acerca el periodo de ofertas más esperado del año con promociones en miles de tiendas de México

¿Cómo participan los consumidores en el sorteo?

Para ingresar a la rifa no se requiere de un registro individual ni de la entrega de folletos adicionales. La inclusión en la base de datos se genera de forma automática al cumplir con las siguientes condiciones comerciales:

Realizar compras a partir de 250.00 pesos MXN .

. Efectuar la transacción entre el 13 y el 17 de noviembre de 2026 .

. Pagar mediante tarjetas de crédito o débito .

. Adquirir los productos o servicios en negocios formalmente inscritos en el programa.

El SAT organizará el Sorteo del Buen Fin 2026, una bolsa acumulada de 500 millones de pesos destinada a premiar tanto a consumidores como a establecimientos comerciales que utilicen pagos electrónicos.FOTO: BANCO DIGITAL

Te puede interesar: Banxico ordena facilitar las transferencias por app y los bancos adelantarán los cambios a tres clics para el Buen Fin de 2026

¿Qué requisitos deben cumplir los comercios participantes?

Los negocios interesados en participar por la bolsa destinada a establecimientos deben inscribirse en la plataforma digital oficial del evento antes del 12 de noviembre de 2026 a las 23:59:59 horas. Asimismo, la autoridad tributaria exige la validación de los siguientes puntos:

Contar con un RFC activo y válido. Tener el Buzón Tributario activo con medios de contacto actualizados. Mantener una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva. Disponer de al menos una Terminal Punto de Venta (TPV) activa.

Los negocios interesados en participar por la bolsa destinada a establecimientos deben inscribirse en la plataforma digital oficial del evento antes del 12 de noviembre de 2026 a las 23:59:59 horas. cortesía

Te puede interesar: Buen Fin 2026: cómo hacer que el banco te devuelva dinero por tus compras

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la premiación?

La ceremonia del sorteo se realizará durante el mes de diciembre de 2026 en la sede central del SAT, ubicada en la Avenida Hidalgo número 77, en la Colonia Guerrero de la Ciudad de México.

A partir del 13 de noviembre de 2026, los portales oficiales del organismo recaudador habilitarán la consulta pública para verificar la lista de negocios acreditados. Del mismo modo, en el sitio elbuenfin.org, supervisado con el respaldo de la Secretaría de Economía, las empresas pueden obtener su código QR obligatorio para exhibirlo en sus locales y permitir que los compradores validen su registro en tiempo real.