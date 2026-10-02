Buen Fin 2026: cómo hacer que el banco te devuelva dinero por tus compras

Conoce qué compras pueden participar en el sorteo y qué debes hacer para tener la posibilidad de recuperar el dinero gastado.

El Buen Fin 2026 puede permitir que una compra realizada con tarjeta de crédito o débito termine con un premio que cubra total o parcialmente el importe gastado. Para participar, las compras deberán cumplir las condiciones del Sorteo El Buen Fin, organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre. De acuerdo con el portal oficial del programa, las compras realizadas con medios de pago electrónicos por un monto mínimo de 250 pesos en establecimientos participantes podrán entrar al sorteo, siempre que cumplan con las bases, términos y condiciones correspondientes.

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¿Cómo hacer que el banco te devuelva dinero durante el Buen Fin?

La devolución no funciona como un cashback automático de todos los bancos. Se trata de un premio del Sorteo El Buen Fin: determinadas compras realizadas con tarjetas participantes son seleccionadas y el premio se deposita en la cuenta vinculada con la tarjeta utilizada.

En la edición 2026, el portal oficial señala que participan operaciones realizadas del 13 al 17 de noviembre, por un mínimo de $250 pesos, en comercios registrados en el programa y con tarjetas de débito o crédito participantes.

¿Qué debes hacer para participar?

Comprar durante el 13, 14, 15, 16 o 17 de noviembre de 2026 .

. Pagar con una tarjeta de crédito o débito participante .

. Realizar una compra de al menos $250 pesos .

. Comprar en un comercio registrado en El Buen Fin .

. Conservar el comprobante de la operación.

Cumplir las bases, términos y condiciones del sorteo.

El portal oficial de El Buen Fin explica que las empresas participantes deben publicar sus promociones y que el sitio funciona también como directorio de comercios registrados.

¿Cuánto dinero puedes recuperar?

El monto depende del premio que resulte ganador. Las cantidades definitivas de los premios del Sorteo El Buen Fin 2026 deben consultarse en las bases correspondientes del SAT; por ello, no conviene presentar como vigentes para 2026 los montos de ediciones anteriores.

Como referencia, en el sorteo de 2025 el SAT contempló premios para tarjetahabientes desde $500 hasta $250,000 pesos, con 321,261 premios previstos. El premio mayor correspondió al importe de una operación de compra a partir de $250 pesos, con un límite de $250,000 pesos.

¿Cómo se recibe el dinero si ganas?

El mecanismo utilizado en el sorteo consiste en depositar el premio directamente en la cuenta vinculada con la tarjeta de crédito o débito con la que se realizó la compra ganadora. En la edición 2025, el SAT estableció que los premios a tarjetahabientes se pagarían a través de las instituciones participantes.

Para 2026, el consumidor debe consultar las bases publicadas por el SAT para conocer el calendario de resultados, premios y condiciones específicas de pago.

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¿Es lo mismo que el cashback de una tarjeta?

No. El cashback es una recompensa que algunas tarjetas ofrecen por realizar determinadas compras, mientras que el Sorteo El Buen Fin es un mecanismo independiente en el que una operación puede resultar ganadora.

La CONDUSEF explica que algunas tarjetas ofrecen cashback, cuyo porcentaje y condiciones dependen del producto financiero contratado.

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¿Qué debes revisar antes de comprar?

Que el comercio esté registrado en El Buen Fin 2026 .

. Que la tarjeta utilizada sea participante.

El monto mínimo requerido para que la operación entre al sorteo.

Las bases y condiciones publicadas por el SAT.

Los comprobantes de compra y pago.

Las condiciones particulares de cualquier promoción bancaria adicional.

La CONDUSEF también recomienda comparar precios antes de comprar y revisar las condiciones de las promociones, ya que los meses sin intereses, bonificaciones y otras ofertas pueden tener requisitos específicos.

¿Cuándo será el Buen Fin 2026?

El Buen Fin 2026 será del 13 al 17 de noviembre, de acuerdo con el portal oficial de la iniciativa. El mismo sitio indica que el #SorteoElBuenFin contempla compras con tarjetas de crédito y débito realizadas durante ese periodo en establecimientos registrados.

La recomendación operativa es verificar, antes de realizar la compra, que el comercio y la tarjeta cumplan con las condiciones del sorteo y conservar los comprobantes. La información sobre ganadores, premios y fechas de pago deberá consultarse directamente en los canales oficiales del SAT cuando se publiquen las bases correspondientes.