El Buen Fin 2026 ya tiene fecha confirmada y se acerca el periodo de ofertas más esperado del año con promociones en miles de tiendas de México

El Buen FIn ofrece una amplia gama de productos con descuentos y promociones y al final, según indica la Condusef, se trata de gastar mejor, no de gastar menos, para tener una buena práctica financiera

El Buen Fin 2026 se realizará del viernes 13 al lunes 17 de noviembre, con ofertas en tiendas físicas y plataformas digitales de todo México

El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del viernes 13 al lunes 17 de noviembre, periodo durante el cual miles de establecimientos ofrecerán promociones y descuentos en distintos productos y servicios.

Las compras podrán realizarse tanto en tiendas físicas como en sus sitios web, por lo que los consumidores podrán comparar precios y promociones antes de realizar sus compras.

Las autoridades recomiendan consultar el sitio oficial de El Buen Fin para conocer las novedades de la campaña y tomar precauciones para evitar posibles fraudes.

Además, organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han preparado recomendaciones y guías para que los consumidores puedan aprovechar las promociones y evitar problemas durante sus compras.

¿Qué tiendas departamentales participarán en El Buen Fin 2026?





Miles de establecimientos de todo México participarán en la edición 2026 de El Buen Fin. Entre las tiendas departamentales señaladas como participantes se encuentran:

OXXO

Liverpool

Coppel

El Palacio de Hierro

Sanborns

Sears

Suburbia

Del Sol

García

El Nuevo Mundo

Hemsa

Estas cadenas ofrecen distintos tipos de productos, desde ropa y calzado hasta artículos para el hogar, electrónicos y otros bienes de consumo.

¿Qué supermercados participarán en El Buen Fin 2026?

Además de las tiendas departamentales, también participarán diferentes supermercados y tiendas de autoservicio.

Entre las empresas mencionadas se encuentran:

Walmart

Chedraui

La Comer

Soriana

H-E-B

Super del Norte

Super Compras

Waldo’s

Durante los cuatro días de la campaña, los consumidores podrán encontrar promociones tanto en establecimientos físicos como en las plataformas digitales de las cadenas participantes.

¿Cuándo será El Buen Fin 2026?

El Buen Fin 2026 será del viernes 13 al lunes 17 de noviembre, por lo que tendrá una duración de cuatro días.

Antes de comprar, se recomienda revisar las condiciones de cada promoción, comparar precios y verificar que los sitios web donde se realicen compras sean oficiales para reducir el riesgo de fraudes.

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