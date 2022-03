'Terrible' Morales relata la ocasión en la que fue amenazado por Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO-. Cerca estuvo en algún momento Érik 'Terrible' Morales de tener una pelea con otra leyenda del deporte mexicano como lo es Cuauhtémoc Blanco, según relató el exboxeador mexicano.

En una conversación que tuvo 'Terrible' Morales con David Faitelson en el podcast Un Round Más, el tijuanense de 45 años recordó una ocasión en la que fue amenazado por Cuauhtémoc Blanco y estuvo a punto de pelearse.

"Una vez yo me iba a pelear con Cuauhtémoc, dentro de un antro. Salimos de pleito y se me puso bravo el wey, y me empezó a insultar y me empezó a decir cosas. Me acusó y me dijo 'te voy a matar'"

"Yo me reí en su cara y le dije 'cuando quieras, aquí sí hay con que quererte', pero la gente no nos dejó. Fue en el famoso Bar-Bar, en la Ciudad de México", relató Érik Morales.

Bar-Bar, el escenario en el que Salvador Cabañas recibió un balazo

En ese mismo antro, al que asistían muchas celebridades en la capital del país, José Jorge Balderas Garza, conocido como 'JJ', le disparó en la cabeza a Salvador Cabañas, futbolista del América, pero el paraguayo logró sobrevivir, milagrosamente.