¿Por qué 'Terrible' Morales no quería que su hijo fuera boxeador? Él mismo lo explica

MÉXICO-. Erik 'Terrible' Morales fue una de las leyendas del boxeo y entró a la historia al convertirse en el primer mexicano en ser campeón en cuatro divisiones de peso, pero nunca estuvo de acuerdo en que su hijo se dedicara a ese deporte.

A una semana de la muerte de José Fernando Morales Anaya, a sus 23 años, 'Terrible' Morales dio detalles de la causa del fallecimiento de su hijo y además reveló que nunca quiso que fuera boxeador, en el podcast Un Round Más.

"Era buen chamaco. En alguna parte quería ser boxeador. Yo me estaba peleando con él porque no quería que fuera boxeador, yo quería que estudiara. Estábamos discutiendo que sí, que no. Se tomó un ratito de la escuela porque entrenó"

"Lo tuve un tiempo en Aguascalientes trabajando con unos cubanos, después lo traje a la Ciudad de México, lo mandé a Azerbaiyán, estuvo por allá dos meses. Después regresó a Tijuana. Decidimos que no iba a pelear. Lo recuerdo con mucho cariño", platicó el ex boxeador tijuanense.

'Terrible' Morales platicó las causas de la muerte de su hijo

El bajacaliforniano señaló que fue su hijo mayor quien encontró a José Fernando Morales muerto y "rígido" en su cama cuando le iba a decir que bajara a cenar, por lo que se trató de un infarto fulminante, declaró el 'Terrible' en ese mismo podcast.