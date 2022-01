Cuauhtémoc Blanco se ríe de narcomantas pese asesinato de alcalde en Morelos

CUERNAVA, Morelos.- A pesar de que en una narcomanta se adjudicaran el asesinato de Benjamín López Palacio, presidente municipal de Xoxocotla, el Gobernador de Morelos, Cuauthémoc Blanco se ríe de ellas.

Así lo expresó en una entrevista con Héctor de Mauleón, quien le preguntó si las mantas en las que lo vinculaban con el crimen organizado significan algo.

No me lo explico. A lo mejor les queda más cerca, les da más tranquilidad y seguridad ponerlas ahí. A mí me dan risa las narcomantas, porque imagínate, dicen que me daban dinero hasta para comprar ropa. Ni que no tuviera dinero para comprarla", señaló Blanco Bravo.

"Son cosas que van a seguir pasando. Me van a seguir colocando mantas y no me preocupa. Es una guerra sucia, porque así se maneja la política aquí, pero no me voy a quedar callado", añade.

Descuelgan más mantas, a Cuauhtémoc "le dan risa"

Ahora, la Policía Morelos descolgó dos nuevas mantas con mensajes atribuidos al crimen organizado, las cuales fueron instaladas en el municipio de Puente de Ixtla, cuyo autor del texto se adjudica el crimen del presidente del Concejo Municipal Indígena de Xoxocotla, perpetrado ayer por un grupo armado en el interior de su casa.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco afirmó, a través de la Coordinación de Comunicación Social, que las mantas con leyendas de supuestos integrantes del crimen organizado le dan risa y como lo ha dicho en anteriores ocasiones, seguramente surgirán más mantas como la que recientemente fue colgada en el municipio de Puente de Ixtla.



El homicidio del alcalde Benjamín López Palacios fue expuesto en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, y de acuerdo con habitantes de Xoxocotla que hablaron posteriormente con autoridades, la Fiscalía General del Estado abrió cuatro líneas de investigación y la mayoría apuntan hacia la participación del crimen organizado.

Alcalde de Xoxocotla tenía 10 días en el cargo

El presidente municipal de Xoxocotla, Benjamín López Palacio fue asesinado a balazos afuera de su domicilio, situado en el centro de este municipio indígena, ubicado en la zona sur poniente de Morelos.



El reporte oficial indica que a las 15:35 horas de este martes se recibió el reporte al número de emergencias 911 en el cual se solicitó el apoyo porque en la calle 5 de mayo se encontraba un hombre sin vida.

En el lugar el paramédico Marco Antonio García confirmó que López Palacios ya no tenía signos vitales.

López Palacios tomó protesta como presidente municipal indígena el 1 de enero para el periodo 2022-2024, en sustitución de su hermano Juan López quien ganó las elecciones en junio de 2021, pero ese mismo mes falleció de un infarto.