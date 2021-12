¿Llegará Andrés Guardado a Barcelona? Xavi revela que "le gusta mucho"

BARCELONA, España-. Xavi, ya como director técnico de Barcelona desde hace casi un mes, reveló que Andrés Guardado es un jugador que le gusta mucho y que estuvo cerca de ficharlo cuando dirigía a Al Saad, en Qatar.

Previo al enfrentamiento entre Barcelona y Real Betis de Liga Española, el director técnico español del club culé elogió al veterano mediocampista mexicano, pues ve al 'Principito' como un jugador muy completo.

"Sí, me gusta Guardado. De hecho lo quisimos fichar para el Al Saad, estuvimos valorando su fichaje y es un jugador que me gusta mucho. Es un futbolista técnico, capacidad de trabajo para el equipo…"

"Tiene pase en largo, capaz de tirar de distancia larga. Es un futbolista muy importante para el Betis, es el metrónomo del equipo", declaró Xavi Hernández sobre Andrés Guardado.

¿Podría Andrés Guardado llegar a Barcelona?

Luego de las declaraciones de Xavi y de que Barcelona no está en su mejor momento, no sería descabellado que el entrenador y legendario ex futbolista se plantee de nuevo fichar al mexicano, quien conoce bien el futbol español.

Andrés Guardado, titular a sus 35 años

El todavía seleccionado mexicano ha disputado 16 juegos y 841 minutos con la playera de Real Betis esta temporada 2021-22, entre LaLiga de España y UEFA Europa League.

Real Betis, en mejor momento que Barcelona

Con Andrés Guardado como titular, Real Betis ha tenido mejor temporada en LaLiga que Barcelona, pues los verdiblancos están en la quinta posición con 27 puntos, mientras que los azulgranas se mantienen en séptimo lugar y con 23 unidades.