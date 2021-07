Liga MX: ¿Cuándo empezará el torneo Apertura 2021?

MÉXICO-. El regreso de la Liga MX está cada vez más cerca ya que se aproxima la fecha del inicio del Apertura 2021, el cual será el torneo número 106 en la historia del futbol mexicano.

El Apertura 2021, que tendrá a Cruz Azul como el presente campeón de Liga MX, empezará el jueves 22 de julio, es decir, en dos semanas más, con el enfrentamiento de América contra Querétaro.

Al igual que el pasado Apertura 2021, este certamen tendrá la participación de 18 clubes, por lo que cada equipo disputará 17 jornadas, previo a la liguilla.

Se empalmará con Juegos Olímpicos y Copa Oro

Por lo menos en las primeras tres jornadas del Apertura 2021 de Liga MX, varios de los equipos jugarán con plantel incompleto, pues algunos futbolistas estarán en Juegos Olímpicos 2020 y otros en Copa Oro 2021.

Así se jugará la jornada 1 (22 al 26 de julio)

América vs Querétaro: Jueves 22

Santos Laguna vs Necaxa: Viernes 23

Toluca vs Juárez: Viernes 23

León vs Pachuca: Sábado 24

Atlético San Luis vs Chivas: Sábado 24

Atlas vs Pumas: Domingo 25

Puebla vs Monterrey: Domingo 25

Tigres vs Xolos: Domingo 25

Mazatlán vs Cruz Azul: Lunes 26