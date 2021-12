Kamaru Usman, estrella de UFC, habla sobre pelear contra 'Canelo' Álvarez

EU-. Kamaru Usman, el peleador del momento en las artes marciales mixtas de UFC, habló sobre un posible combate contra Saúl 'Canelo' Álvarez, reconocido como el mejor libra por libra del momento en el boxeo.

El peleador nigeriano y campeón de peso wélter en UFC está convencido de que una pelea contra 'Canelo' Álvarez no solo sería un éxito, sino "el mayor evento de la historia".

"Sería el combate más grande de la historia. Ver a los mejores libra por libra de los deportes de combate y enfrentarse. Probablemente sería el mayor evento de la historia"

"Eso es algo que no me asusta. Eso es algo que me despierta por la mañana. Es algo por lo que podría arriesgarme a dejar a mi hija por otras 12 semanas", comentó Kamaru Usman para DAZN.

Kamaru Usman y 'Canelo' Álvarez, peleadores con una sola derrota

'La pesadilla nigeriana' tiene una sola derrota en las artes marciales mixtas, quien en 2013, en su segundo combate como profesional, perdió contra Jose Caceres. Su récord es de 20 peleas ganadas y una sola perdida.

En el caso de Saúl Álvarez, el boxeador mexicano y actual campeón unificado de peso supermediano también ha sufrido apenas una derrota, cuando en 2013 perdió contra Floyd Mayweather Jr. El tapatío tiene 57 combates ganados.