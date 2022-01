Julio César Chávez Jr. ataca a su papá y confiesa que lo tiene amenazado

CULIACÁN, México-. Los problemas familiares siguen en la vida de Julio César Chávez, quien confesó que fue amenazado por su papá, Julio César Chávez González, de reingresarlo a una clínica de rehabilitación si no vuelve con Frida Muñoz, su pareja.

En sus historias de Instagram, Chávez Jr. se desahogó y confesó que su papá le dijo que regrese con Frida Muñoz o si no lo va a meter a una clínica, luego de los problemas que tuvo el boxeador sinaloense de 35 años con su esposa.

"Me dice 've con ella, si no te vamos a meter a la clínica'. Así no se arregla una relación. Mi mujer va a decir 'pinche pendejo ese, si su papá le dice eso, es un wey tonto'. Por ahí ha venido todo el desorden"

Siguen los problemas entre Julio César Chávez Jr y el campeón mexicano. El “junior” ha subido varios videos a sus redes sociales expresando el descontento con su padre por querer meterse en su vida. Recientemente se supo que lo ha intentado meter a una clínica de rehabilitación. pic.twitter.com/3Gr8eOHFjv — José Luis Morales (@JLM_Noticias) January 23, 2022

"Soldados, policías, abogados, me dicen que los demande, pero yo no he querido, no me interesa hacer algo contra ellos, pero si algo lleva a haber de que no me ven, en Guadalajara hay una isla, pero mientras más me tengan así, van a robar más dinero. El dinero es el problema de todo", reveló Chávez Jr.

Además, Julio César Chávez Jr. dice que su papá no lo quiere ver bien

"Para que lo conozcan las nuevas generaciones, su gente lo intenta distraer conmigo, porque supuestamente se preocupa mucho por mí, pero si alguien se preocupa por ti, quiere lo mejor para ti. En lugar de decir 'que bueno que mi hijo sea mejor', es el único padre en el mundo que no quiere que su hijo sea el mejor", señaló el culichi.

Julio César Chávez Jr. ha atacado a su papá en los últimos días

Por lo menos en los últimos 10 días, el 'Hijo de la Leyenda' ha atacado con todo a su papá apodado el 'Gran Campeón Mexicano', pues le dijo a sus fans que es mejor no conocerlo y que vivió violencia familiar con él.