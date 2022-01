Julio César Chávez Jr. confiesa la violencia que vivió con su papá "Nos golpeó, le pegó a mi mamá"

CULIACÁN, México-. Una vez más Julio César Chávez Jr. utilizó sus redes sociales para "desahogarse" y en sus historias de Instagram habló sobre la violencia que sufrió por parte de su papá, Julio César Chávez González.

En este inicio de semana, Julio César Chávez Jr. confesó que su papá "consumía más cocaína" que él, que sus hermanos toman todos los fines de semana "y no los internan" y además confesó episodios de violencia que vivió.

"Yo he querido hacer las pases con mi papá, siempre le hago caso en todo, lo he intentado pero ha escuchado a mucha gente que no lo quiere. La gente lo respeta porque es gran deportista"

"Pero... ¿cómo se portó con mi familia o con nosotros? Mal, nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos, pero, ¿ahora que dicen? ¿que si yo hablo cosas, yo estoy peor que él? Es mi papá y lo quiero, y así como el que me va a ayudar, yo y otra gente que lo queremos, lo podemos ayudar", relató Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. dedicó años de su carrera para que su papá estuviera bien

Además, el 'Hijo de la Leyenda' reveló que trabajó los primeros ocho-diez años de su carrera para que su papá "estuviera bien", pero que eso es algo que no lo comenta al aire.

"¿Ha dicho que gracias a mí? No, pero sí dice que soy drogadicto, que soy un pendejo, que estoy loco. Pero hizo hasta corto del chango allá, burlándose, aprovechándose de eso. Señor, hay que ser realista", dijo molesto el sinaloense de 35 años.