Julio César Chávez Jr. revela que Ovidio Guzmán es tío de su hija: "Es una gran persona"

CULIACÁN, México-. Una fuerte cercanía existe entre Julio César Chávez Jr. y Ovidio Guzmán, el hijo de 'El Chapo' que es buscado por el gobierno de los Estados Unidos y por el que se ofrecen millonarias recompensas.

Julio César Chávez Jr., originario de Culiacán, Sinaloa, admitió tener cercanía con Ovidio Guzmán, 'El Ratón', pues el boxeador admitió que es tío de su hija y que, por lo menos con él, es una "gran persona".

"¿Ovidio? ¿El Ratón? Él es tío de mi hija, que ha sido mi hija mucho tiempo. Lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona, yo no sé lo que dicen en otro lado"

"No me gusta meterme. Como se portan conmigo los que me echan la madre, me doy cuenta y los que no, me doy cuenta. Y eso puedo decir yo de la gente, no puedo decir nada más y la verdad mis respetos, y no por algo malo, mis respetos para él", comentó Julio César Chávez Jr.

Hasta 'Canelo' Álvarez ha sido vinculado con 'El Chapo' Guzmán

El nombre de Saúl 'Canelo' Álvarez fue vinculado con el de Joaquín 'El Chapo’ Guzmán', pues su ex novia y madre de una de sus hijas fue amante del ex líder preso del Cártel de Sinaloa, años antes de conocer al boxeador mexicano.