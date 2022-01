Julio César Chávez Jr. revela que tiene Covid y se enoja: "Tengo todos los síntomas a la ..."

MÉXICO-. Una de las víctimas del Covid 19 en esta ola de contagios que ha atacado a México en este inicio de año es Julio César Chávez Jr., quien lo dio a conocer en redes sociales.

Mediante sus historias de Instagram, el boxeador sinaloense de 35 años dijo molesto que dio positivo a Covid 19 y que tiene todos los síntomas, mientras tosía.

"Me dio Covid, salí positivo en Covid, hijo de su ching… madre. Iba invicto y valí madre. Ayer me salio negativo, antier también. Tengo todos los síntomas, todos a la ver…, pero me la pela", dijo enojado Julio César Chávez Jr.

Revela Julio César Chávez Jr. que no lo dejan hablar con sus hijos

Al mismo tiempo, el 'Hijo de la Leyenda' reveló que Frida, su todavía esposa, pero con la que ha tenido bastantes problemas últimamente, no ha dejado que hable con sus hijos.

"Tengo Covid, ella no me hablado, no me contestan mis hijos, ella le dice a mi niña que no conteste la tablet", confesó Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez, su papá, tuvo Covid y no presentó síntomas

Entre finales de noviembre y principios de diciembre dio positivo a coronavirus Julio César Chávez, pero contrario a su hijo, el 'Gran Campeón Mexicano' no sufrió ningún síntoma.

"Gracias a Dios, gracias al entrenamiento, gracias a mi disciplina voy bien, y gracias a mi vitamina C, se las recomiendo de veras. No es por echarles chorro pero gracias a estas vitaminas estoy sano", declaró Julio César Chávez en aquella ocasión, mientras hacía ejercicio.