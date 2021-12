Julio César Chávez va por otra pelea y récord Guinness; esto es lo que dijo

MÉXICO-. Julio César Chávez peleó contra el hijo de Héctor 'Macho' Camacho en junio de este año y declaró que sería su última pelea de exhibición, pero al parecer no será así, pues el mexicano todavía no quiere colgar los guantes.

Meses después de ese enfrentamiento, el 'Gran Campeón Mexicano' adelantó que planea tener un combate más el próximo año y buscar romper un récord Guinness, a sus 60 años de edad, en Tijuana, Baja California.

"A lo mejor hago una última exhibición en Tijuana. Quiero romper un récord Guinness. Que un hombre de 60 años haga una exhibición y a lo mejor allá en Tijuana el año que viene"

"Que quede para la historia. Que a los 59-60 años todavía se puede hacer ejercicio. Tengo en la mente a uno (rival), pero todavía no lo tengo definido. Lo traigo en la mente para hacer un buen show, a ver si se anima. Es mexicano", platicó Julio César Chávez con Little Giant Boxing.

Julio César Chávez noquea al Covid 19

Hace par de semanas dio Julio César Chávez positivo a Covid 19, pero la enfermedad no le hizo ningún daño al legendario ex boxeador sonorense, quien combatió al virus con vitamina C y ejercicio, declaró él mismo.