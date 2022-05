Hugo Sánchez no quiere al 'Tata' Martino en su programa: "No me motiva entrevistarlo"

MADRID, España-. Hugo Sánchez acaba de estrenar un nuevo programa en ESPN Star+ llamado "Hugo Sánchez presenta", pero el exfutbolista mexicano ya lo cerró por completo las puertas a Gerardo 'Tata' Martino.

El ahora comentarista de ESPN, quien tuvo como primer invitado a su programa al delantero estrella de Real Madrid, Karim Benzema, adelantó que el director técnico del 'Tri' no tendrá entrevista.

"Realmente no entra la entrevista, porque cuando yo no estoy de acuerdo, de que no sea mexicano, no me motiva entrevistar a alguien con quien yo me siento incómodo, no por su nacionalidad, ni de donde sea, ni cómo es él, sino que yo quiero que un mexicano sea el que dirija a la Selección Mexicana"

"Los invitados que yo voy a tener son unos que dejen una huella, me dejen algo a mí y a todos quienes vean el show o el episodio. Lo que les puedo asegurar es que son personajes de muy buen rollo, no es nada polémico, es al revés, es para pasarla bien", explicó Hugo Sánchez.

Las críticas de Hugo Sánchez hacia 'Tata' Martino

El 'Pentapichichi' ha criticado en varias ocasiones el puesto de Gerardo 'Tata' Martino como director técnico de Selección Mexicana, pues el legendario ex futbolista de Real Madrid considera que el 'Tri' debe ser dirigido por un mexicano.