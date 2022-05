Marcelo Flores revela por qué eligió a México sobre Canadá e Inglaterra

INGLATERRA-. A sus apenas 18 años, Marcelo Flores estuvo en el dilema de a cuál selección elegir entre México, Canadá e Inglaterra, pero el pasado lunes hizo oficial su elección hacia el 'Tri'.

Marcelo Flores, quien por varios meses fue peleado por México y Canadá, escribió una larga carta y argumentó por qué escogió quedarse con el combinado mexicano sobre las otras dos selecciones.

"La realidad es que solo ha habido una Selección Nacional en la cual me he sentido identificado. México me ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa aún cuando nuestro hogar está a miles de kilómetros de distancia. La FMF me ha apoyado en diferentes facetas de mi desarrollo futbolístico"

La publicación de Marcelo Flores se volvió viral en México.

"Hoy escribo con el corazón y deseo comunicar algo que tengo algún tiempo sabiendo internamente y que creo que es importante que lo escuchen directamente de mí. Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera", explicó Marcelo Flores.

Aficion mexicana, algo que motivó a Marcelo Flores a tomar su decisión

De igual manera, el joven futbolista del Arsenal finalizó su carta al escribir que los fans de la Selección Mexicana "son los mejores del mundo", pues considera que la afición azteca trasciende fronteras y que ha hecho el proceso un poco más fácil para él.

Marcelo Flores es convocado a Selección Mexicana mayor y debutará en partido oficial

Este martes, la Selección Mexicana presentó su convocatoria para los tres próximos partidos amistosos y los dos primeros de Nations League, en la que aparece el joven nacido en Ontario, Canadá.