Hugo Sánchez se dice listo para dirigir al Real Madrid, ya que “ve futbol” en ESPN

MADRID, España.- Hugo Sánchez, leyenda del Real Madrid y Pentapichichi de la Liga Española no ve razones para que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no lo tome como un candidato a Director Técnico del cuadro “merengue”, pues a pesar que desde 2012 no dirige un equipo, explica que en ESPN se mantiene al día.

Casi una década dedicada a los medios de comunicación como analista en partidos de futbol para la cadena ESPN, el exselecionado mexicano no ha dudado en más de una ocasión candidatearse para ser el técnico del Real Madrid, así lo hizo saber este lunes apareciendo en el show deportivo de la televisión española, El Chiringuito.

Sánchez viajó hasta Madrid para entrevistarse con Josep Pedrerol en el programa madridista, donde explicó que a pesar de no haber estado en un equipo desde hace nueve años, se mantiene al día viendo partidos en ESPN, donde trabaja.

“Con Florentino hablé hace año y medio, ahora no he hablado porque no ha habido momento oportuno, se me reprocha que no estoy en activo, pero en ESPN veo partidos”, justificó.

También explicó que los antecedentes recientes de directores técnicos que ha elegido Pérez han tenido menor recorrido que él, pues tanto Zinedine Zidane, como el actual técnico del América, Santiago Solari, no habían dirigido en Primera División ni a la Selección de su país, algo que él si ha hecho.

Florentino puede contar conmigo cuando quiera y le digo que no se olvide de mí. Si Zidane trabajando en el Castilla, sin haber estado en Primera, pudo dirigir al Madrid, tampoco dirigió a Francia y le dieron la opción de estar en el Madrid... Solari igual en el (Madrid) Castilla sin clubes de Primera ni la Selección de Argentina estuvo en el Madrid. Y yo ya hice todo eso, dirigí a México y fui tercero de Copa América, con experiencia en Primera, un Bicampeonato con Pumas y estoy más que listo", afirmó.

El conjunto merengue se ha quedado sin director técnico desde el pasado 27 de mayo, día que el Real Madrid desplegó un comunicado explicando que la segunda etapa del francés al frente de los blancos se había terminado, esto tras no haber ganado un solo titulo en el ultimo año futbolístico.

Además de la auto candidatura del mexicano, suenan otros nombres en la orbita del máximo ganador de la Champions League, entre ellos, Antonio Conte, quien tras ser campeón con el Inter en la reciente temporada, tomó la decisión de hacerse a un costado.