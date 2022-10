Confiesa Eduin Caz que se drogó tras la pelea de 'Canelo' Álvarez vs Golovkin

LAS VEGAS, EU-. Alguien que se excedió en la celebración del triunfo de Saúl 'Canelo' Álvarez sobre Gennady Golovkin el pasado 17 de septiembre fue Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, quien confesó que se drogó.

El cantante mexicano estuvo como invitado en el programa de Nicky Jam y ahí contó que tras la más reciente pelea del 'Canelo' Álvarez consumió drogas, y esto le hizo pasarla mal, pues no suele probarlas.

"Llegamos muy temprano y nos pusimos a jugar baraja, blackjack, estábamos jugando e iban otros amigos a los que les gusta fumar, yo no lo hago, no uso drogas, no es lo mío, no se me da. La borrachera bienvenida, pero las drogas no y me dice un amigo 'no, que todos', traía gomitas y me dio una", platicó Caz.

Y entonces contó Eduin Caz que no la pasó nada bien, por lo que mejor decidió retirarse del lugar, pues en algún momento en el casino comenzó a sentirse observado: "Decía yo, me van a pegar o qué", añadió.

Pelea de 'Canelo' Álvarez vs Gennady Golovkin contó con varios famosos

Eduin Caz no fue la única celebridad que se dio cita al combate de 'Canelo' Álvarez en T-Mobile Arena, ya que también asistieron Michael B. Jordan, Diego Boneta, Jaime Camil, 'Chiquis' Rivera, Logan Paul, Alejandro Fernández, Stephen Curry, Aczino, Travis Scott, entre otros personajes.