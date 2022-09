Canelo planea estar fuera del boxeo hasta por un año completo: está lesionado

ESTADOS UNIDOS.- Saúl el 'Canelo' Álvarez anunció que se tomará un tiempo antes de volver al cuadrilátero. Tras su triunfo sobre GGG, declaró ante los medios que sufre una lesión en la mano y que requiere cirugía. Explicó que recuperarse podría tomarle entre seis y ocho semanas, según sus médicos.

Canelo dio fin con su victoria a una polémica trilogía de peleas. Sin embargo, aunque se alzó con la victoria confesó que no estaba en óptimas condiciones para el encuentro a causa de las molestias en su mano. Aclaró que no se trata de una ruptura, sino de problemas con el cartílago y la muñeca.

"Duele por todos lados. La sufrí desde la pelea con Caleb Plant, pero decía que podía aguantar. Hasta que me avisaron que necesitaba cirugía y esta noche no la soportaba. No está rota: es un problema de meniscos y del cartílago en la muñeca", declaró el campeón.