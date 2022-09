'Canelo' Álvarez rechaza de nuevo pelear contra Benavidez: "No ha ganado nada, no me falten el respeto"

LAS VEGAS, EU-. Saúl 'Canelo' Álvarez venció a Gennady Golovkin en la pelea de trilogía el pasado sábado y defendió sus cuatro cinturones de peso supermediano, pero de nuevo se negó a pelear contra David Benavidez.

En conferencia de prensa posterior a la pelea celebrada en T-Mobile Arena, Saúl 'Canelo' Álvarez se molestó al ser cuestionado sobre un combate contra el boxeador mexicoamericano, pues el tapatío argumentó que el 'Bandera Roja' no ha ganado nada.

"Cuando dije que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México y no es lo mismo ellos que yo, por eso lo digo y no es arrogancia. A los mejores del mundo me les he pegado un tiro"

"Por favor, cómo voy a pelear con Benavidez que no ha ganado nada y así los demás perdedores. No me falten al respeto con eso. Todo el mundo dice que puede ganarme, pero muy poquito lo han logrado, solo dos han podido", dijo Saúl Álvarez.

David Benavidez y su insistencia en pelear contra 'Canelo' Álvarez

El nacido en Phoenix, Arizona, pero de ascendencia mexicana, ha declarado en numerosas ocasiones su deseo de pelear contra 'Canelo' Álvarez, quien en la actualidad tiene récord invicto de 26 peleas ganadas (23 por nocaut).