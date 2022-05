David Benavidez afirma que 'Canelo' Álvarez le tiene miedo: "Soy el mejor supermediano del mundo"

PHOENIX, EU-. David Benavidez volvió a lanzarse contra Saúl 'Canelo' Álvarez, quien dejó en claro que quiere demostrar que él es el mejor boxeador supermediano del mundo, peso del que el tapatío es campeón unificado.

El 'Bandera Roja', nacido en Arizona, Estados Unidos, pero de ascendencia mexicana, pidió que, si 'Canelo' Álvarez no acepta una pelea contra él, que deje sus cinturones y lo deje pelear por ellos.

"Ganando este cinturón (contra Lemieux) me hace el retador mandatorio para pelear con 'Canelo' y si él no quiere pelear, que deje su cinturón y que me deje pelear por los cinturones. 'Canelo' me tiene miedo, él sabe que soy grande, fuerte, tengo mucha rapidez también"

"Lo que quiero hacer es demostrarle a la gente que soy el mejor supermediano del mundo y para hacer eso le tengo que ganar a todos estos peleadores que están en mi división ahorita. Aquí estamos, te estamos esperando. Ese cinturón que tiene es mío", declaró Benavidez para ESPN.

Por el momento, 'Canelo' Álvarez tiene otros planes

Pese a la insistencia de David Benavidez, los planes de Saúl 'Canelo' Álvarez, por el momento, son enfrentar a Dmitry Bivol en una revancha, luego de perder contra el ruso el pasado sábado 7 de mayo.